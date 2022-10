What a trip (quel voyage) à Montpellier avec sa 6ème édition est devenu incontournable

Clap de fin pour le dernier week-end de cette fin d’été à Montpellier. La chaleur était là, les nu-pieds aussi, pour parcourir “le Peyrou” dans la cité d’Occitanie. “What a trip” marque encore une fois la ville, qui a accueilli les plus émérites explorateurs, dont Antoine de Maximy, dans le jury. Cette 6ème édition a marqué les esprits, par la qualité des diffusions ( salle Rabelais), mais aussi par l’organisation d’ateliers en tout genre, dont certains ont été testé par nos soins. Une immersion dans la vie Montpelliéraine, le temps d’un week-end, d’une journée, avec à la clé, le résultat des prix donnés aux voyageurs, qui sont venus présenter leur film.

Un palmarès donné dans une salle Rabelais comble…

Romain Tarrusson le président fondateur du festival a donné le résultat :

….Push Bush (prix de l’aventure)

….Aito Harmonia (coup de coeur du jury et prix public)

….Naïs au pays des loups (prix Ushuaia)

….Traverser Tchernobyl (prix littéraire remis à Galia Ackerman)

….Tilo Koto pour le GRAND PRIX 2022.

L’édition 2022, a été riche en rencontres, il faut dire que le festival se tenait, dans plusieurs lieux de la ville, on a eu le loisir de voir des expositions photos, de visionner des films, mais aussi sur “le Peyrou” de participer à des colloques, d’écouter une conférence, mais aussi d’être acteur dans un atelier culinaire.

La ville a toujours eu comme vocation l’échange avec autrui, son maire Michaël Delafosse l’a annoncé lors d’une édition passée “Montpellier est ouverte aux échanges, au partage, notre communauté aime le dialogue et la communication, What a Trip, regroupe au coeur de son festival tous ces ingrédients, pour accueillir les visiteurs, la ville joue le jeu, chaque année au mois de septembre, le rendez-vous annuels des explorateurs se concrétise dans notre cité…”

“Itinérances Colombiennes” de Pierryl Peytavi

Le photographe est disponible, il a exposé dans la grande salle “Nelson Mandela”, un lieu emblématique pour tous voyageurs, tant le lieu est baigné dans la lumière. Ses clichés respirent le voyage et les rencontres “je travaille avec un vieux appareil photographique, c’est de l’argentique, le résultat est ce que mon outillage me donne, avec ses différences de lumière, ce qui me plait, c’est la découverte de l’image, avec ses défauts mais aussi ses qualités” exprime le photographe le sourire aux lèvres. Pierryl Peytavi est en fait un vagabond de l’image, il parcourt le monde au gré de ses envies, il nous fait partager son “carnet de voyageur” avec ses photos parfois intimes

Ce festival, nous a encore séduit, pour son organisation, son programme, mais aussi pour la richesse de ses intervenants. Avec presque 200 bénévoles à son actif, on sent bien que “Wha a trip” prendra au gré des années une véritable place dans la diffusion des images (films, photos…). Je parie que nous aurons droit à des émissions sur France Inter, pour diffuser la parole de ceux qui découvrent le monde.

Pour l’heure, “What a Trip” l’an prochain fin septembre, sera parrainé par un autre grand technicien du voyage Mike Horn. On a déjà réservé nos places pour la 7ème édition, en attendant voici un lien utile, pour découvrir l’association qui s’occupe de ce bel évènement https://watmontpellier.fr

Eric Fontaine (place du Peyrou)