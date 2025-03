Wilco « A Ghost is Born » souffle ses 20 bougies !

A l’occasion des 20 ans de « A Ghost is Born » cinquième album du groupe rock américain Wilco, le label Warner publie un très beau coffret anniversaire de 9LP+4CD. Au total 90 versions alternatives et demos pour célèbrer cet album de référence, truffé de ballades mid-tempo aux atmosphères sombres où rock expérimental, pulsations électroniques et guitares stridentes s’en donnent à cœur joie.

Des débuts country rock alternatif en 1994 au rock mature de ces dernières années, en 30 ans d’activité, Wilco est devenu un groupe culte grâce aux multiples compostions éclectiques de son fondateur Jeff Tweedy. Né des cendres du groupe de country alternatif Uncle Tupelo Wilco reprends l’histoire là où son fondateur Jeff Tweedy l’avait laissé en 1993. Mais dès le second album « Being There (1996), Wilco opère un virage à 180 degrés. Exit la country et le rock 70’s. La nouvelle formule du groupe repose désormais sur des chansons pop où l’expérimentation sonore libre et désordonnée deviendra la marque de fabrique pour les quatre albums suivants dont le magnifique « Yankee Hotel Foxtrot » (2002). Bénéficiant du succès critique et commercial de YHF, « A Ghost Is Born » reste dans la même lignée crépusculaire et présente une image beaucoup plus sombre, à la fois introspective et moderne, à mille lieux des débuts country alternatif du groupe. Plus chaleureux, plus organique que ses prédécesseurs, « A Ghost Is Born » développe aussi de longs passages instrumentaux qui s’étirent dans les chansons comme l’entends sur « Spiders (Kidsmoke » et « Less Than You Think » deux titres qui durent plus de dix minutes. La nouvelle façon d’enregistrer fait plus penser à un groupe en train de jammer qu’aux structures assemblées par Pro Tools que l’on trouve sur YHF. Jim O’Rourke, dont le travail de post-production avait déjà joué un rôle important dans l’élaboration sonore du précédent album, est à nouveau aux manettes.

Désormais producteur à part entière, il joue de la guitare, du piano, de la basse et du synthétiseur aux côtés de deux nouveaux musiciens : Leroy Bach (piano, orgue, guitare, basse, vibraphone, synthétiseur) et Mikael Jorgensen (piano, Farfisa, orgue, synthétiseur). Suite départ du guitariste Jay Bennett, Jim O’Rourke encourage Jeff Tweedy à explorer de manière différente la dynamique des chansons. Dès le premier titre, Wilco casse les règles de la composition, passant de ballades folk à des titres rock bruitistes expérimentaux. La voix de Jeff Tweedy est ici totalement envoûtante. De « Hummingbirds » à « Hell Is Chrome » et « Wishful Thinking », on reconnait la nouvelle marque de fabrique du groupe avec cette signature rythmique très particulière, ce charme décontracté fait de suites d’accords tumultueux et flottants. Musicalement, « A Ghost Is Born » offre une riche palette sonore avec un jeu de guitare complexe, une instrumentation tout aussi complexe. Une belle articulation entre structures musicales traditionnelles et d’autres plus libres. La production, en grande partie dirigée par le groupe et mixée par le Jim O’Rourke renforce l’atmosphère unique de l’album. Aussi hantés qu’introspectifs, les textes reflètent la santé mentale de Jeff Tweedy qui est sous l’emprise d’une forte consommation de drogues. Parmi les titres marquants, citons « Handshake Drugs », qui mêle mélodie accrocheuse à cette orchestration cauchemardesque marquée par un halo de guitare strident, « Less Than You Think » qui débute piano voix et s’achève par un long sifflement dissonant d’hélices d’hélicoptères et « The Late Greats » qui ferme l’album sur une note plus optimiste. A sa sortie, « A Ghost Is Born » fût salué par la critique pour son envergure ambitieuse et sa profondeur émotionnelle, consolidant ainsi la réputation de Wilco comme l’un des groupes phares du rock alternatif. Vingt après cet album reste une œuvre majeure de leur discographie et continue de trouver un écho auprès des nouvelles générations dont figure un de leur plus illustre fan, Christophe Karcher ex-producteur chez CBS, Warner. A noter que Wilco, sera en concert le 23 juin prochain à la Cigale. Qu’on se le dise !

Jean-Christophe Mary

Wilco « A Ghost is Born » coffret anniversaire – 9LP+4CD edition