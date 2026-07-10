Gros dinos – Ed. Glénat jeunesse

Gros dinos est un livre animé et à toucher, des éditions Glénat jeunesse, paru en mai 2026. Un album cartonné, avec des volets à soulever, des languettes à tirer, des découpes surprises et des matières à toucher. Un livre plein de tendresse et d’humour pour éveiller les petits au monde des dinosaures.

Dès la couverture, les enfants peuvent ouvrir et fermer la gueule d’un dinosaure, grâce à une tirette à actionner. La première double page présente un T.rex, qui semble interpeller les jeunes lecteurs. Il explique que chez eux, les dinosaures poussent de grands grognements. Ils tapent aussi très fort du pied ! Avec l’aide d’une languette, les enfants peuvent soulever une patte du dinosaure et la faire frapper le sol. Le diplodocus est le prochain dinosaure à découvrir sur la double page suivante. Celui-ci explique que les dinosaures s’échangent aussi des câlins et des bisous. Un doux moment de tendresse, qui se termine dans la gourmandise. En effet, le petit diplodocus va croquer des feuilles grâce à son long cou, tout en s’appuyant sur son parent.

Le livre animé invite les tout-petits à partir à la rencontre de dinosaures aussi attachants qu’amusants, dans un univers coloré et plein de tendresse. Chaque page réserve une surprise grâce à des matières à toucher, des volets à soulever, des languettes à manipuler et des découpes qui stimulent la curiosité. Les scènes du quotidien mettent en avant le jeu, l’amitié, la famille et les câlins, offrant une approche douce et rassurante de ces impressionnants animaux. Le texte, simple et rythmé, accompagne parfaitement les illustrations aux formes rondes et expressives. La fabrication cartonnée, robuste et adaptée aux petites mains, permet une manipulation facile dès le plus jeune âge. Entre découvertes sensorielles, interactions ludiques et personnages craquants, le livre constitue une belle initiation à l’univers des dinosaures tout en encourageant l’éveil, l’observation et le plaisir de partager un moment de lecture.

Gros dinos est un livre animé et à toucher, des éditions Glénat jeunesse, qui invite à découvrir ces animaux rigolos du crétacé. Un album cartonné, à manipuler, qui éveille les sens des tout-petits, entre texte rythmé et illustrations amusantes et colorées.

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