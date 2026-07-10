Swinging Montpellier 2026 : l’événement incontournable entre gastronomie et bals swing

Swinging Montpellier 2026 s’annonce comme le rendez-vous estival à ne pas rater : tous les soirs, concerts sous les étoiles, bals swing, shows de danse et initiations gratuites… le tout dans une ambiance conviviale, entre terroir local et musique live.
Bienvenue aux Estivales de Swinging Montpellier, le rendez-vous très attendu des épicuriens.
Ici, on mélange plaisir de table et magie du swing. De 19h à 21h30, vous pouvez savourer des
vins AOC Languedoc et des cocktails Noilly Prat, tout en profitant d’une
restauration sur place grâce aux food-truck de la région.
Les Estivales de Swinging Montpellier 2026 : saveurs, dégustations et ambiance swing
Tous les soirs, la promenade prend des allures de guinguette.
Le tarif unique à 8 € comprend votre verre de dégustation (verre consigné : 1 €)
ainsi que 2 tickets de dégustation.
Bonus sympa : ce même billet vous donne accès au concert du soir et aux shows de danse.
Grands concerts et bals swing : Swinging Montpellier 2026 le soir, ça vibre fort
Quand la nuit tombe sur la promenade du Peyrou, Swinging Montpellier 2026 déploie toute sa magie.
Chaque soir, les orchestres donnent le ton. Que vous dansiez déjà ou que vous veniez juste pour l’ambiance,
la musique live vous entraîne.
Horaires concerts : début à 20h30.
Concerts : gratuits, mais réservation obligatoire.
Shows & bals swing : 600 m² de piste sous les étoiles
Ici, on ne regarde pas seulement. On y danse, on s’y amuse, on s’y improvise parfois.
Le festival propose un espace exceptionnel de 600 m² de parquet installé pour l’occasion.
Les démonstrations s’enchaînent et la piste s’allume au rythme des meilleurs danseurs.
Rendez-vous :
• 20h30 – 23h00 : grand bal swing avec orchestre en live.
• 22h00 : shows des danseurs internationaux.
Accès : l’entrée sur le site se fait uniquement sur réservation.
Un vestiaire est disponible pour les danseurs : 3 €.
Pensez sécurité : ne laissez aucun sac ou objet sans surveillance.
L’abandon d’objets dans l’espace public est puni par la loi.
Initiations gratuites : pour débuter en solo jazz et Lindy Hop
Vous avez envie de faire vos premiers pas ? Bonne nouvelle : tous les soirs, de 17h30 à 19h,
profitez d’initiations gratuites pour apprendre les bases du Solo Jazz et du Lindy Hop (en couple).
Le programme change chaque jour, avec des danseurs internationaux.
Attention au détail : selon les professeurs, certains cours pourront être dispensés en anglais.
Les enfants sont les bienvenus : une initiation Swing Kids est prévue le samedi 18 juillet,
gratuite, mais inscription obligatoire.
Infos pratiques & accès
- Estivales (gastronomie & dégustations) : tous les soirs de 19h à 21h30
- Concerts : début à 20h30 (gratuits, réservation obligatoire)
- Grand bal swing : 20h30 – 23h00 (orchestre en live)
- Shows : 22h00 (danseurs internationaux)
- Tarif Estivales : 8 € (verre + 2 tickets de dégustation, verre consigné 1 €)
- Accès concerts & shows : l’accès au site se fait via réservation
- Vestiaire danseurs : 3 €
- Restauration : food-truck, bar à vin & cocktails sur place
- Lieu : promenade du Peyrou (Montpellier)
- Initiations : 17h30 – 19h (gratuites) + Swing Kids le samedi 18 juillet
Est-ce que ça vaut le coup d’y aller ?
Oui. L’événement mélange ambiance swing, musique live et plaisirs gourmands. Et surtout, c’est pensé pour que tout le monde se sente à l’aise, du curieux au danseur motivé.
Pour qui c’est ?
Pour les fans de jazz swing, les débutants qui veulent apprendre (initiations gratuites), les couples, les groupes d’amis et même les familles grâce aux temps dédiés aux enfants.
Durée / rythme
soirées animées de 19h à 21h30 pour les Estivales, puis 20h30 pour les concerts et les bals, avec des temps forts programmés jusqu’au soir.
⭐ Points forts / ⚠️ à savoir
- Gastronomie : vins AOC Languedoc et cocktails Noilly Prat, restauration sur place
- Ambiance : concerts sous les étoiles + shows de danse chaque soirée
- Piste XXL : 600 m² pour danser dans de bonnes conditions
- Réservation obligatoire pour l’accès au site (à anticiper)
- Vestiaire payant : 3 €
- c’est une excellente idée pour vivre une vraie soirée swing à Montpellier, entre découverte des saveurs et sessions de danse rythmées. Si vous aimez la convivialité et la musique live, foncez !
🎯 Verdict clair
Swinging Montpellier 2026 coche les cases qu’on attend d’un festival de culture vivante :
une programmation généreuse, des moments pour débuter, et une ambiance qui donne envie de rester jusqu’au dernier set.
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