Swinging Montpellier 2026 : l’événement incontournable entre gastronomie et bals swing

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Swinging Montpellier 2026 s’annonce comme le rendez-vous estival à ne pas rater : tous les soirs, concerts sous les étoiles, bals swing, shows de danse et initiations gratuites… le tout dans une ambiance conviviale, entre terroir local et musique live.

Bienvenue aux Estivales de Swinging Montpellier, le rendez-vous très attendu des épicuriens.

Ici, on mélange plaisir de table et magie du swing. De 19h à 21h30, vous pouvez savourer des

vins AOC Languedoc et des cocktails Noilly Prat, tout en profitant d’une

restauration sur place grâce aux food-truck de la région.

Réserver

Les Estivales de Swinging Montpellier 2026 : saveurs, dégustations et ambiance swing

Tous les soirs, la promenade prend des allures de guinguette.

Le tarif unique à 8 € comprend votre verre de dégustation (verre consigné : 1 €)

ainsi que 2 tickets de dégustation.

Bonus sympa : ce même billet vous donne accès au concert du soir et aux shows de danse.

Grands concerts et bals swing : Swinging Montpellier 2026 le soir, ça vibre fort

Quand la nuit tombe sur la promenade du Peyrou, Swinging Montpellier 2026 déploie toute sa magie.

Chaque soir, les orchestres donnent le ton. Que vous dansiez déjà ou que vous veniez juste pour l’ambiance,

la musique live vous entraîne.

Horaires concerts : début à 20h30.

Concerts : gratuits, mais réservation obligatoire.

Shows & bals swing : 600 m² de piste sous les étoiles

Ici, on ne regarde pas seulement. On y danse, on s’y amuse, on s’y improvise parfois.

Le festival propose un espace exceptionnel de 600 m² de parquet installé pour l’occasion.

Les démonstrations s’enchaînent et la piste s’allume au rythme des meilleurs danseurs.

Rendez-vous :

• 20h30 – 23h00 : grand bal swing avec orchestre en live.

• 22h00 : shows des danseurs internationaux.

Accès : l’entrée sur le site se fait uniquement sur réservation.

Un vestiaire est disponible pour les danseurs : 3 €.

Pensez sécurité : ne laissez aucun sac ou objet sans surveillance.

L’abandon d’objets dans l’espace public est puni par la loi.

Initiations gratuites : pour débuter en solo jazz et Lindy Hop

Vous avez envie de faire vos premiers pas ? Bonne nouvelle : tous les soirs, de 17h30 à 19h,

profitez d’initiations gratuites pour apprendre les bases du Solo Jazz et du Lindy Hop (en couple).

Le programme change chaque jour, avec des danseurs internationaux.

Attention au détail : selon les professeurs, certains cours pourront être dispensés en anglais.

Les enfants sont les bienvenus : une initiation Swing Kids est prévue le samedi 18 juillet,

gratuite, mais inscription obligatoire.

Infos pratiques & accès

Estivales (gastronomie & dégustations) : tous les soirs de 19h à 21h30

: tous les soirs de Concerts : début à 20h30 (gratuits, réservation obligatoire )

: début à (gratuits, ) Grand bal swing : 20h30 – 23h00 (orchestre en live)

: (orchestre en live) Shows : 22h00 (danseurs internationaux)

: (danseurs internationaux) Tarif Estivales : 8 € (verre + 2 tickets de dégustation, verre consigné 1 €)

: (verre + 2 tickets de dégustation, verre consigné 1 €) Accès concerts & shows : l’accès au site se fait via réservation

: l’accès au site se fait via Vestiaire danseurs : 3 €

: Restauration : food-truck, bar à vin & cocktails sur place

: food-truck, bar à vin & cocktails sur place Lieu : promenade du Peyrou (Montpellier)

: promenade du (Montpellier) Initiations : 17h30 – 19h (gratuites) + Swing Kids le samedi 18 juillet

Réserver

Est-ce que ça vaut le coup d’y aller ? Oui. L’événement mélange ambiance swing, musique live et plaisirs gourmands. Et surtout, c’est pensé pour que tout le monde se sente à l’aise, du curieux au danseur motivé. Pour qui c’est ?

Pour les fans de jazz swing, les débutants qui veulent apprendre (initiations gratuites), les couples, les groupes d’amis et même les familles grâce aux temps dédiés aux enfants. Durée / rythme

soirées animées de 19h à 21h30 pour les Estivales, puis 20h30 pour les concerts et les bals, avec des temps forts programmés jusqu’au soir. ⭐ Points forts / ⚠️ à savoir Gastronomie : vins AOC Languedoc et cocktails Noilly Prat, restauration sur place

: vins AOC Languedoc et cocktails Noilly Prat, restauration sur place Ambiance : concerts sous les étoiles + shows de danse chaque soirée

: concerts sous les étoiles + shows de danse chaque soirée Piste XXL : 600 m² pour danser dans de bonnes conditions

: pour danser dans de bonnes conditions Réservation obligatoire pour l’accès au site (à anticiper)

pour l’accès au site (à anticiper) Vestiaire payant : 3 €

: c’est une excellente idée pour vivre une vraie soirée swing à Montpellier, entre découverte des saveurs et sessions de danse rythmées. Si vous aimez la convivialité et la musique live, foncez ! 🎯 Verdict clair Swinging Montpellier 2026 coche les cases qu’on attend d’un festival de culture vivante :

une programmation généreuse, des moments pour débuter, et une ambiance qui donne envie de rester jusqu’au dernier set.