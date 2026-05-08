HEREDIS au Casino de Paris : le spectacle immersif inspiré d’Assassin’s Creed arrive en 2027

HEREDIS s’invite au Casino de Paris du 21 janvier au 7 février 2027. Porté par la compagnie Les 7 Doigts, ce spectacle mêle cirque contemporain, parkour et théâtre dans une fresque inspirée de l’univers d’Assassin’s Creed.
HEREDIS : une grande fresque scénique entre jeu vidéo et arts vivants
La compagnie canadienne Les 7 Doigts revient à Paris avec une création ambitieuse : HEREDIS. Présenté au Casino de Paris du 21 janvier au 7 février 2027, le spectacle fusionne cirque contemporain, théâtre et arts physiques dans une proposition résolument moderne.
Fondée à Montréal en 2003, la compagnie est reconnue internationalement pour ses créations hybrides, mêlant disciplines et narration visuelle. Avec HEREDIS, elle franchit une nouvelle étape en s’inspirant de l’univers du célèbre jeu vidéo Assassin’s Creed.
HEREDIS : une quête intime à travers les époques
Au cœur de l’histoire, un jeune homme de 25 ans voit sa vie basculer lorsqu’une lettre mystérieuse le conduit vers un programme secret : HEREDIS. Depuis la disparition de son père, il refuse l’idée de l’absence et se lance dans une quête qui va le propulser à travers différentes époques historiques.
Ce voyage devient une exploration à la fois personnelle et spectaculaire, où mémoire, transmission et quête d’identité s’entrelacent.
HEREDIS : un spectacle physique, immersif et spectaculaire
Sur scène, 17 artistes enchaînent sans relâche acrobaties, parkour urbain, combats chorégraphiés et performances physiques de haut niveau. Le tout s’inscrit dans des environnements visuels immersifs inspirés de l’univers Assassin’s Creed.
Le spectacle, d’une durée d’environ deux heures avec entracte, mise sur un rythme soutenu et une expérience visuelle totale.
HEREDIS : une création internationale d’envergure
Ce projet réunit plusieurs partenaires majeurs du secteur culturel et créatif, aux côtés des 7 Doigts. L’ambition est claire : repousser les frontières entre jeu vidéo et scène vivante.
La production s’appuie également sur une équipe artistique reconnue, avec des créateurs issus de la scène montréalaise comme :
- Olivier Kemeid (dramaturgie)
- Geneviève Dorion-Coupal (chorégraphie)
- Maxim Lepage (musique)
- Olivier Landreville (scénographie)
L’ensemble donne naissance à une œuvre visuelle et narrative pensée pour un large public.
Infos pratiques
Du 21 janvier au 7 février 2027
Casino de Paris – 16 Rue de Clichy, 75009 Paris
Durée : environ 2h avec entracte
Accessible à tous les publics, recommandé à partir de 7 ans
Tarifs à partir de 20 euros
🎯 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir HEREDIS ?
HEREDIS propose une expérience spectaculaire signée Les 7 Doigts, qui mélange cirque contemporain, narration et univers inspiré du jeu vidéo Assassin’s Creed. Le résultat est une fresque visuelle ambitieuse, pensée pour impressionner autant que raconter.
✨ Est-ce que ça vaut le coup ?
Oui, pour les amateurs de spectacles visuels et d’expériences immersives. HEREDIS mise sur la performance physique et la mise en scène grand format.
👨👩👧👦 Pour qui c’est ?
Pour un public large : familles, amateurs de cirque contemporain et spectateurs curieux d’univers hybrides entre jeu vidéo et scène.
⏳ Durée / rythme
Environ deux heures avec entracte. Le rythme est soutenu, sans temps mort, avec une succession de tableaux visuels spectaculaires.
⭐ Points forts / faibles
Points forts :
• Performances physiques impressionnantes
• Univers visuel immersif et riche
• Fusion originale entre cirque et jeu vidéo
• Spectacle accessible à tous publics
Points faibles :
• Peu de pauses narratives
• Peut être très visuel au détriment de certains dialogues
🎯 Verdict clair
HEREDIS est une grande fresque scénique spectaculaire et ambitieuse. Un show visuel fort, idéal pour ceux qui aiment les expériences immersives et le cirque contemporain moderne.
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