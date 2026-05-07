Animal Crossing – L’île Fluffy – Ed. Soleil manga

L’île Fluffy est un nouveau manga officiel adapté du jeu vidéo Animal Crossing New Horizons, de la Nintendo Switch. Un premier tome, par Nintendo et Shiori Kanaki, paru aux éditions Soleil manga, en avril 2026, qui offre à suivre une aventure pour Moka sur son île de rêve…

Moka est une jeune fille qui emménage sur l’île Fluffy à partir d’aujourd’hui ! Elle trouve l’île charmante et le plus difficile est de se décider où planter sa tente. Elle observe un joli papillon volé, mais ne fait pas attention où elle va et se prend un arbre. Moka découvre des cerisiers et en profite pour déguster quelques fruits. Elle adore déjà cet endroit et sent que sa vie va être géniale en ce lieu. Moka se pose une question quant à cette vie géniale. Elle aimerait pouvoir manger de bonnes choses et s’amuser comme une folle ! Mais la jeune fille s’endort, sans s’en rendre compte. Lorsqu’elle se réveille, elle découvre qu’il fait déjà nuit. Moka prend un peu peur et un terrible bruit lui fait penser à un fantôme. Mais elle découvre bientôt une petite famille d’ours qui lui souhaite la bienvenue.

Une immersion douce et colorée prend vie dans ce manga chaleureux et accessible qui invite à découvrir un quotidien insulaire plein de tendresse. Une nouvelle série pour l’univers doux et coloré d’animal Crossing, qui saura plaire aux fans et enfants. Une jeune héroïne fraîchement arrivée explore un univers paisible rythmé par la pêche, la chasse aux insectes et la découverte de fossiles, offrant une succession de petites aventures simples mais attachantes. Une galerie de personnages emblématiques vient enrichir le récit, apportant humour et familiarité à chaque page. Une direction artistique vive et lumineuse accentue l’atmosphère réconfortante, idéale pour un jeune lectorat en quête d’évasion. La lecture interactive s’ajoute à l’ensemble grâce à des jeux et activités ludiques disséminés au fil des chapitres, renforçant l’aspect participatif. Une œuvre légère et bienveillante qui séduit par son charme immédiat et son univers apaisant.

Animal Crossing New Horizons – L’île Fluffy est une nouvelle série de l’univers coloré et amusant du célèbre jeu, qui débute avec ce premier tome, paru aux éditions Soleil manga. Une aventure à vivre en suivant Moka, une jeune fille fraîchement arrivée sur l’île de Fluffy, pour des aventures amusantes et tendres, et la découverte d’animaux mignons.

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