Marc Tourneboeuf : l’humoriste phénomène au Théâtre La Bruyère

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Marc Tourneboeuf dans l’Impatient – L’humoriste salué pour son intelligence d’écriture et son élégance comique, propose un seul-en-scène drôle, sensible et brillamment maîtrisé. Du 19 mai au 16 juin 2026.

Marc Tourneboeuf revient sur scène avec un spectacle aussi drôle que raffiné

Bonne nouvelle pour les amateurs d’humour intelligent. Marc Tourneboeuf, figure montante du rire français, retrouve le public parisien pour une série de cinq dates au Théâtre La Bruyère.

Révélé par son sens aigu de l’écriture et son charisme naturel, l’artiste s’impose aujourd’hui comme l’un des noms les plus appréciés de sa génération. Sur scène, il enchaîne les traits d’esprit, les observations justes et les moments d’émotion avec une rare élégance.

Marc Tourneboeuf : un humour fin, moderne et terriblement efficace

Chez Marc Tourneboeuf, tout semble fluide. Le verbe est précis, le rythme parfaitement dosé et les silences comptent autant que les punchlines.

Son seul en scène séduit par sa finesse. Ici, pas d’effets faciles. L’humour se construit dans la nuance, l’intelligence et une vraie proximité avec le public.

Le résultat ? Une performance drôle, brillante et sincère, qui confirme la place grandissante de l’artiste sur la scène humoristique actuelle.

Infos pratiques

Spectacle les Mardis 19 mai à 20h, 26 mai à 20h, 2 juin à 19h, 9 juin à 20h, 16 juin à 19h

Théâtre La Bruyère-5 Rue la Bruyère, 75009 Paris

Durée : 1h10

Tarifs : à partir de 15 euros

Réserver

Est-ce que ça vaut le coup de voir Marc Tourneboeuf ? Oui, sans hésiter. Marc Tourneboeuf propose un humour élégant, moderne et intelligent. On rit beaucoup, mais on ressort aussi touché. Avec 358K followers sur les réseaux sociaux, il confirme aussi son immense popularité auprès d’un public toujours plus fidèle. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour les amateurs de stand-up subtil, d’écriture soignée et d’humour moderne. Parfait pour ceux qui aiment rire intelligemment. Un rythme fluide, alternant humour et moments plus sensibles. On ne voit pas le temps passer. ⭐ Points forts / faibles ✔ Écriture brillante et précise

✔ Présence scénique naturelle

✔ Humour subtil et efficace

✖ Demande une certaine attention 🎯 Verdict clair

Un humoriste à suivre de très près. Marc Tourneboeuf s’impose comme une valeur sûre de la scène actuelle.

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