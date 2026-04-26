Le dernier écrivain – Tome 1/4 – Éditions Glénat Manga

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Un seinen de science-fiction/anticipation proposé par les Éditions Glénat Manga, où l’IA générative devient, ironiquement, la clé de la reconnaissance pour celui qu’on appelle désormais Le dernier écrivain. Disponible depuis le 22 avril 2026. Série en 4 tomes (+16).

En 2120, un écrivain sans succès en son temps se réveille après cent ans de sommeil cryogénique. Condamné par une maladie incurable en 2016, Yagura Sugai avait intégré un programme expérimental dans l’espoir d’un futur traitement, laissant derrière lui, une des seules personnes qui croyait en lui : sa petite amie, une fan de son oeuvre !

Mais à sa sortie, le choc est total. Des journalistes, des lecteurs… des fans. Lui, oublié de son vivant, est devenu une référence. Que s’est-il passé pendant ce siècle pour que la gloire le rattrape enfin ?

Le décor

Année 2120. Chambre de cryogénisation …

Le réveil de Yagura Sugai se fait dans un monde qui n’est plus le sien. Au centre national de recherche de pointe de Tsukuba, on lui expose un siècle d’évolution en quelques minutes : avancées médicales, technologies omniprésentes, société transformée…

Très vite, les détails le frappent. Une prothèse cybernétique parfaitement intégrée chez un enfant. Des projets autrefois inimaginables devenus réalité, comme l’ascenseur orbital. Et au milieu de tout ça, son histoire personnelle restée en suspens.

Car Sugai, lui, pense à ce qu’il a laissé derrière. À cette relation, à cet amour discret mais sincère. À son échec aussi, celui de n’avoir jamais été reconnu comme écrivain. Ce passé, désormais lointain, semble presque irréel face à ce présent qui lui échappe.

Jusqu’au moment où tout bascule ! Il reçoit une lettre signé d’une personne de son passé. Et une révélation tombe : la première IA générative de texte a été entraînée… sur ses œuvres !!

Le point sur le manga

Avec ce premier tome, publié aux Éditions Glénat Manga, Chitose Akaï propose un récit d’anticipation particulièrement actuel. Le postulat est fort : et si un auteur oublié devenait, malgré lui, la fondation d’une intelligence artificielle qui redéfinit la création ?

Le manga joue intelligemment avec nos peurs contemporaines. Remplacement des artistes, perte de sens, automatisation de la créativité… mais avec un twist inattendu. Ici, ce n’est pas un génie reconnu qui est copié, mais un écrivain raté. Et c’est précisément ce paradoxe qui rend le propos aussi intéressant.

Yagura , qui se retrouve, Le dernier écrivain, devient alors une anomalie vivante. À la fois origine d’un système qui le dépasse, et dernier représentant d’une création “humaine” dans un monde dominé par l’IA.

Le récit tient aussi par son équilibre. La science-fiction ne prend jamais le pas sur l’émotion. La romance, en filigrane, apporte une vraie douceur et de la sensualité. Et ce mystère autour de Yui, son ex-compagne, ainsi que cette lettre signée de son nom, installe une mélancolie efficace.

Visuellement, le trait est fin, élégant, avec un futur crédible, jamais trop éloigné du nôtre. On n’est pas dans une rupture brutale, mais dans une continuité logique, ce qui rend l’ensemble encore plus réel !

Conclusion

Ce premier tome aux Éditions Glénat Manga, pose les bases d’un récit de renaissance autant que de décalage. Yagura Sugai, autrefois invisible, devient dans ce nouveau monde un écrivain reconnu, riche, envié… sans jamais avoir vécu cette réussite.

Le dernier écrivain questionne avec justesse notre rapport à la création et à l’intelligence artificielle. Peut-on encore parler d’œuvre lorsqu’elle est générée ? Et surtout, où se situe l’âme dans tout ça ?

Entre science-fiction et émotion pure, cette série démarre avec une vraie sensibilité. Et derrière son concept anticipation, elle raconte avant tout une chose simple : la tentative d’un homme de retrouver ce qu’il a perdu… et de comprendre ce qu’il est devenu !!