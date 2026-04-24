Smother Me – Éditions Glénat Manga

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Smother Me, un shonen complet en deux tomes, disponible aux Éditions Glénat Manga depuis le 22 avril 2026. (+14, clairement pas pour les âmes sensibles)

Deux gangs s’affrontent pour prendre le contrôle de Détroit. Au milieu de ce chaos, Akio, vendu par sa propre mère pour devenir tueur à gages, tombe sous l’emprise de l’un d’eux. Il devient “Serpent”, un assassin redouté… malgré ses treize ans à peine. Et forcément, une telle arme attire les convoitises du camp adverse.

C’est l’histoire d’un gamin qui tente d’échapper à une destinée qu’on lui a imposée, et dont la vision du monde vacille lorsqu’il rencontre une femme aveugle qui lui montre qu’il existe autre chose que la violence… que tous les adultes ne sont pas là pour le briser !

Le décor

Une rue de Détroit…

Akio reçoit sa première leçon. Comment tuer un adulte ?! Tout doit être précis. Rapide. Calculé. Parce que face à lui, il y a toujours plus fort, plus expérimenté. Grâce aux bagues qu’il porte aux doigts, il manipule des fils invisibles capables d’étouffer ses victimes. C’est ainsi qu’il est devenu “Serpent”.

Lorsque sa mère la trainer jusqu’ici, il croyait encore à quelque chose. À un semblant d’amour de la part de cette femme alcoolique qui le tenait fermement par la main. Mais cette illusion vole en éclats lorsqu’elle le vend à un gang pour quelques bouteilles d’alcool. Moreh, le boss, “le professeur”, lui ouvre les yeux sans détour sur la vérité. Cette mère ne viendra plus jamais le chercher. Il appartient désormais à l’organisation. Et pour survivre, il devra tuer, être un soldat bien docile !

Akio encaisse, comprend, et s’adapte vite à sa « nouvelle » vie. Trop vite même. Dans un monde où les adultes utilisent les enfants comme des outils, il n’a plus qu’une option : devenir plus fort qu’eux. Moreh le teste un moment, le pousse, jusqu’à voir en lui une chose précieuse, une volonté de survivre hors norme.

Mais au cœur de cette violence, une rencontre inattendue va fissurer les certitudes du gamin de treize ans … Et peut-être lui offrir une échappatoire à ce monde qui l’étouffe !!!

Le point sur le manga

Hiroshi Shimomoto frappe fort avec ce titre « Smother Me« : “étouffe-moi” ! A la fois le modus opandi qu’Akio utilise, et cette sensation dans ce monde qui l’enferme et l’empêche d’exister autrement.

Dès les premières pages, le choc est là avec cette notion d’enfant vendu par sa propre mère. C’est une violence froide, et il devient LA violence froide manipulée par un adulte.

Le mangaka joue habilement avec une certaine dualité, tout au long de la lecture. Brutalité d’un côté, et de l’autre, une forme de tendresse inattendue qui vient fissurer le thème.

Le système des noms de code animaliers (Serpent, Singe, Éléphant…) renforce la déshumanisation de ces assassins. Les personnages deviennent des outils utilisés pour atteindre le pouvoir de la ville Et au milieu de tout ça, Akio. Ce gamin qui refuse, malgré tout, de devenir cette bête !

Visuellement, ce titre publié chez Glénat Manga, impose une identité forte. Le trait est épais avec un contraste noir et blanc très marqué.

Chaque case semble trancher dans le vif. Tout participe à créer une tension constante. On ressent presque physiquement, l’oppression de ce gamin.

On sent aussi un hybridation des images, chez ce jeune auteur, une influence comics pour un impact visuel immédiat. Un mélange qui fonctionne parfaitement avec la violence du propos !

Conclusion

Smother Me, c’est deux tomes coup de poing paru en même temps aux Éditions Glénat manga!. Une lecture qui accroche. On reste suspendu au destin d’Akio, et aux manigances des ainés. Derrière la violence, il y a une question simple : est-ce qu’on peut encore croire en quelque chose quand tout nous a été arraché ?

Hiroshi Shimomoto réussit à nous embarquer émotionnellement, en jouant sur cette fragilité. Et ce mélange entre esthétique manga et influences comics renforce encore l’impact. Une œuvre assez dure et marquante … mais clairement pas anodine grâce à sa patte graphique et son thème !