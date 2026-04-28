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Peines Perdues arrive à Paris le 24 juin pour une avant-première très attendue avant le Festival Off d’Avignon 2026. Entre émotion, tension et humanité, cette comédie dramatique signée Marie Nardon et Patrick Zard’ promet un vrai moment de théâtre.

Peines Perdues : une création forte entre amour, passé et soupçons

Avant de rejoindre le Festival Off d’Avignon 2026, Peines Perdues fait escale à Paris pour une représentation exceptionnelle au Café de la Gare.

Cette nouvelle création réunit deux talents reconnus : Marie Nardon et Patrick Zard’, comédien dont le nom rappelle aussi le personnage culte qu’il incarnait dans le film générationnel Les Sous-Doués en 1980.

Le résultat ? Une pièce humaine, poignante et profondément actuelle. Une comédie dramatique qui touche autant qu’elle interroge menée par une équipe d’artistes au service d’un texte fort et d’une mise en scène soignée.

Le synopsis de Peines Perdues

Christine a attendu Alain pendant vingt ans. Alain, lui, a passé vingt ans en prison. Aujourd’hui, il revient.

Pendant son absence, Christine est devenue la patronne et l’âme du bar d’un petit village. Mais comment reprendre une vie commune après une si longue fracture ?

Lorsque survient un drame, tous les regards se tournent vers Alain. Coupable idéal. Alors une question surgit : faut-il croire ou accuser ?

Les certitudes vacillent, les tensions montent, les aveux tombent.

Infos pratiques



Avant-première : Café de la Gare à Paris le mercredi 24 juin 2026 à 21h15



Festival Off d’Avignon : Théâtre de L’Oriflamme du 4 au 25 juillet à 19h05.

Durée : 70 minutes

Tarifs : non communiqué pour le moment

Billetterie

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Peines Perdues ? Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, surtout si vous aimez le théâtre qui raconte une vraie histoire. Peines Perdues mêle émotion, tension sociale et personnages profondément humains. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour les amateurs de théâtre contemporain, de drames humains, de textes intelligents et de spectacles qui laissent une trace. ⏳ Durée / rythme

Un format resserré et efficace. Le rythme alterne confrontations et émotions sincères. ⭐ Points forts / faibles ✔ Sujet puissant et original

✔ Très belle tension dramatique

✔ Distribution expérimentée

✔ Univers réaliste et touchant

✖ Atmosphère sérieuse

✖ Peu adapté à ceux qui cherchent une comédie légère 🎯 Verdict clair

Une pièce prometteuse et intense. Si vous aimez les spectacles intelligents et incarnés, c’est un vrai choix à faire cette saison.

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