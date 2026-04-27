La cité des sables – tome 1 – BD – Éditions Jungle – Romance graphique

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Une fresque historique sur la route de la soie, à la découverte d’une ville secrète aux confins du désert du Taklamakan, bien avant sa renommée pour ses grottes ornées de fresques et de sculptures. Le tout porté par des illustrations somptueuses, disponibles aux Éditions Jungle depuis le 16 avril 2026 ! (+14)

Plongée dans la Chine du IXe siècle, La cité des sables tisse les destins de quatre personnages liés par leurs secrets, jusqu’à converger vers une même vérité. Des portes du temple Mogao jusqu’au désert brûlant en direction de Chang’an, une jeune danseuse, meurtrière et voleuse, vient bouleverser l’existence de deux jeunes hommes aux trajectoires opposées, tandis que la fille d’un chef militaire est capturée par un convoi de marchands…

Le décor

Un moine errant au milieu du désert…

Les dunes s’étendent à perte de vue, jusqu’à ce qu’une oasis apparaisse enfin. Lezun, épuisé, s’y précipite, louant Bouddha en s’abreuvant. Puis vient la vision : à travers une goutte d’eau passant devant ses yeux, il voit un halo de feu, et mille silhouettes célestes qui dansent dans le ciel. C’est surement un signe ! Alors il décide de creuser un sanctuaire éternel dans la roche du mont Sanwei, à Dunhuang. Ainsi naissent les grottes de Mogao.

Quatre siècles plus tard, les royaumes se disputent la région. Aux portes du temple Sanjie, une silhouette féminine surgit : Qianying, une jeune danseuse traquée par des assassins. Elle s’effondre dans les bras de Changyun, le peintre attitré du site, et implore son aide. Touché et intrigué, il accepte de la cacher, comprenant qu’elle fuit un destin bien plus sombre qu’il n’y paraît !

Le point sur la BD

Ce premier tome pose clairement ses bases : La cité des sables est à la croisée de la fresque historique et de la romance, avec un vrai goût pour les récits choraux.

On suit plusieurs trajectoires en parallèle. Le peintre Changyun, le mystérieux Zhang Yuequan. Le caravanier Kangmo ou encore Zhang Yuanqing, fille d’un chef militaire. Sont-ils tous liés, de près ou de loin, à l’énigmatique Qianying ? . Les rencontres s’enchaînent, les liens se tissent. Très vite, entre attirances, méfiances et jeux de pouvoir, chacun avance masqué.

Shen Nianhua nous propose un tome d’introduction, publié aux Éditions Jungle, où les pièces se mettent en place sur l’échiquier du récit ! Et même si l’intrigue peut sembler encore classique dans ses grandes lignes, elle fonctionne par sa capacité à plonger dans le côté historique. Il reste beaucoup de zones d’ombre. Et c’est précisément ce qui accroche notre curiosité avec sa beauté bien sur.

Malgré les noms des personnages, un peu compliqué et un contexte qui peuvent déstabiliser au départ, les personnages sont rapidement identifiables. Chacun ayant une présence visuelle forte.

Et surtout, il y a le dessin de Zhao Ze !! Un travail délicat, avec des teintes pastel qui viennent adoucir le récit tout en renforçant son atmosphère. Les décors sont vastes, travaillés. Ils donnent une vraie ampleur à cette route de la soie traversée de tensions et de mystères. C’est beau, constamment, et le thème choisi est particulièrement passionnant !

Conclusion

Un premier tome immersif, qui mêle habilement intrigue historique, mystère et débuts de romance. La cité des sables séduit autant par son cadre que par ses personnages, encore insaisissables, mais déjà intrigants.

Une entrée en matière solide, pour ce premier tome publié aux Éditions Jungle, qui force notre curiosité. Avec sa beauté graphique et l’exploration de cet univers entre sable, secrets et destinées entremêlées !!