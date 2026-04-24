Jana Mezze – L’évasion épicée au quotidien

Une invitation au voyage s’installe dès l’ouverture des flacons Jana Mezze aux parfums envoûtants. Une palette de saveurs chaleureuses évoque des tables généreuses, des plats parfumés et des instants de partage. Chaque mélange promet une cuisine relevée, accessible et pleine de caractère. Une touche d’épices suffit pour transformer un plat simple en véritable expérience gustative.

La marque Jana Mezze s’inscrit dans une démarche de valorisation des saveurs du Moyen-Orient, avec une volonté affirmée de rendre ces traditions culinaires accessibles à tous. Une sélection rigoureuse d’ingrédients et un savoir-faire inspiré des recettes authentiques permettent de proposer des produits à la fois pratiques et riches en goût. Une identité forte se dégage, portée par des mélanges équilibrés et une recherche constante de qualité. Une attention particulière est accordée à la simplicité d’utilisation, afin d’accompagner aussi bien les cuisiniers novices que les amateurs éclairés.

Quatre nouveautés viennent enrichir cette gamme déjà séduisante. Le mélange Chich Taouk dévoile des notes aromatiques douces et légèrement citronnées, idéales pour sublimer des viandes blanches marinées. Le Zaatar, composé notamment de thym, de sésame et de sumac, offre une saveur herbacée et acidulée, parfaite sur du pain ou des légumes grillés. Le sumac, avec son goût subtilement acidulé, apporte une touche vive et originale aux salades ou aux poissons. Le mélange Kebab, élu favori par France Net Infos, séduit par son équilibre entre épices chaudes et notes légèrement fumées, idéal pour relever viandes et préparations végétariennes avec gourmandise. Les adolescents semblent également appréciés plus spécialement ce mélange d’épices.

Avec Jana Mezze, la cuisine du quotidien s’enrichit ainsi de nouvelles inspirations, entre simplicité et authenticité. Une pincée suffit pour éveiller les sens et inviter au voyage. Une utilisation intuitive encourage la créativité culinaire et les moments de convivialité. Une promesse de plaisir gustatif s’installe ainsi durablement dans chaque assiette !