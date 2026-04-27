Cyborgs – Hawk – Ed. Soleil

Hawk est le quatrième et avant-dernier tome de la saga Cyborgs, des éditions Soleil, paru fin mars 2026. Une bande dessinée d’anticipation et de science-fiction, de Jean-Luc Istin et Alina Yerofieieva, qui offre à découvrir le parcours difficile et de reconstruction de Syl, qui va devenir Hawk.

Dans une gare, une mère s’apprête à laisser partir sa fille dans le Trans-Iceland, afin qu’elle rejoigne son père à Europa. Syl a sept ans et ne semble pas rassurée. Pour cela, sa mère l’accompagne dans le train, trouve sa place et rencontre un jeune garçon. Syl pleure, sa mère quitte le train. Le jeune garçon propose à Syl de jouer aux échecs. Mais la jeune fille préfère attendre que le train parte, et respirer le parfum de sa mère, dans le creux d’un mouchoir. Syl, narratrice de son histoire explique que cet « Au revoir » dans le wagon du Trans-Iceland serait en définitive un adieu. Sa maman au doux sourire, elle ne l’a plus jamais revue depuis. Alors que le train parcourait un désert glacé, Syl sentait une grosse pression sur son cœur, comme un pressentiment… Elle tentait de se calmer et repoussait encore la partie d’échec.

Avant-dernier volet d’une série d’anticipation à concept, ce quatrième tome propose un récit autonome centré sur la destinée tragique et marquante de Syl. La jeune enfant, victime d’un attentat sur un train, perd la vue et l’usage de ses jambes, avant de devenir le fruit d’une reconstruction technologique hors norme menée par un père déterminé et ingénieux. Le scénario, volontairement linéaire, privilégie l’efficacité narrative et l’émotion brute, sans chercher une grande subtilité, mais en maintenant une tension constante. Une atmosphère de danger permanent entoure les personnages, renforçant l’implication dans cette trajectoire de survie et de transformation. Le dessin, précis et fluide, accompagne avec justesse les scènes d’action et les décors futuristes, mettant en valeur les prothèses et les environnements urbains. La bande dessinée offre une révélation finale qui assure la connexion avec l’intrigue globale et ouvre la voie à un ultime tome prometteur et dynamique.

Hawk est le quatrième et avant-dernier tome de la série d’anticipation Cyborgs, des éditions Soleil. Un album captivant qui propose de découvrir le destin de Syl, rencontrée dans les tomes précédents. Une jeune fille qui s’accroche aux promesses de son père déterminé, et va devenir une jeune femme tout aussi déterminée à découvrir la vérité.

Un album à retrouver aussi sur Amazon