Mon copain patate – Va tout déchirer ! – Ed. Glénat jeunesse

Mon copain patate est une nouvelle série jeunesse, qui débute avec ce premier tome, Va tout déchirer !, paru en mars 2026, aux éditions Glénat jeunesse. Une bande dessinée au petit format, de Seb Guérout et Giovanni Jouzeau, qui offre un récit aussi drôle que tendre, teinté d’un brin de magie.

Léon et sa maman ont fini de décharger le camion de déménagement. La maman regarde la nouvelle maison et se dit qu’ils vont être bien ici ! Léon semble moins enthousiaste. Mam’s tente de rassurer son enfant affirmant qu’elle est sûre qu’il se fera plein de nouveaux amis ! Léon reste négatif et rappelle qu’il n’en avait aucun avant… Malgré tout, la maman se rappelle de Rodrigo. L’enfant lui explique qu’il s’agissait du fils des voisins espagnols. Léon n’a joué que deux fois avec lui et il ne comprenait rien à ce qu’il disait ! Alors qu’ils rentrent des cartons dans la maison, maman lui affirme qu’une nouvelle vie les attend. Léon se morfond, pensant qu’il aimait bien sa vie d’avant, lorsque Pap’s et Mam’s se faisaient encore des bisous. Mam’s tente de rassurer et d’expliquer les choses, une fois de plus, tandis que Léon s’agace…

Bande dessinée jeunesse pleine de tendresse et d’humour, le récit aborde avec finesse les bouleversements liés à un déménagement et à la séparation des parents. Dans un quotidien chamboulé, l’arrivée d’un hamster dodu apporte une touche de réconfort, avant de devenir le point de départ d’une aventure aussi improbable que réjouissante. Un souhait irréfléchi entraîne un échange de corps entre enfant et animal, ouvrant la voie à une succession de situations cocasses et de quiproquos savoureux. Derrière le comique efficace, une exploration sensible des émotions enfantines prend forme, entre colère, tristesse et besoin de repères. Le duo formé avec ce compagnon à moustaches séduit par son attachement immédiat. Le dessin, rond et expressif, soutient parfaitement le rythme dynamique du récit. Une lecture accessible et maligne, qui parvient à faire rire tout en accompagnant les jeunes lecteurs face aux changements de vie.

Va tout déchirer ! est le premier tome de la nouvelle série de la collection La Collec’, des éditions Glénat jeunesse. Un album jeunesse plein d’humour et de tendresse, qui invite à suivre Léon, qui vient d’emménager dans une nouvelle maison, loin de son papa. Alors qu’il doit faire son premier jour en classe, il se retrouve dans le corps de son hamster…

Un album jeunesse à retrouver également sur Amazon