MANIA au Grand Rex : le show hommage à ABBA

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MANIA The Abba Tribute – Sortez vos cols pelle à tarte et vos pattes d’ef, ce spectacle festif promet une soirée pleine d’énergie, de nostalgie et de refrains inoubliables du groupe culte avec 2 heures de tubes cultes, de costumes iconiques et d’ambiance disco.

MANIA au Grand Rex : ABBA renaît le temps d’une soirée

Les fans d’ABBA ont rendez-vous à Paris. Le 22 septembre 2026, le mythique Grand Rex accueille MANIA The Abba Tribute, un concert-hommage réputé comme l’un des plus fidèles au célèbre groupe suédois.

Au programme : une pluie de tubes intemporels, des chorégraphies millimétrées et une immersion totale dans les années disco. Dès les premières notes de Waterloo, Dancing Queen, Money Money Money, SOS ou encore Gimme! Gimme! Gimme!, la salle promet de vibrer.

MANIA The Abba Tribute : un spectacle fidèle et festif

MANIA ne se contente pas de reprendre les chansons d’ABBA. Le spectacle recrée tout un univers. Les costumes scintillent, les plateformes font leur grand retour, les lumières rappellent les plus belles tournées du groupe et l’énergie sur scène est communicative.

Pendant près de deux heures, les spectateurs chantent, dansent et replongent dans l’âge d’or de la pop suédoise. Un vrai voyage dans le temps, pensé pour les nostalgiques comme pour les nouvelles générations.

Pourquoi ABBA fascine toujours autant ?

Créé en 1971, ABBA a marqué l’histoire de la musique mondiale. Formé par Agnetha Fältskog, Benny Andersson, Björn Ulvaeus et Anni-Frid Lyngstad, le quatuor a explosé en 1974 après sa victoire à l’Eurovision avec Waterloo.

Depuis, le groupe a vendu plus de 360 millions de disques à travers le monde. Un héritage immense, qui continue de séduire toutes les générations.

Infos pratiques

Spectacle mardi 22 septembre 2026 à 20h30

Grand Rex, 1 Bd Poissonnière, 75002 Paris



Durée : environ 2 heures

Tarifs : à partir de 20 euros

Réserver

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir MANIA The Abba Tribute ? Oui, clairement. Le spectacle réussit à recréer l’énergie joyeuse d’ABBA avec un sens du détail bluffant. On chante vite, on tape des mains et l’ambiance monte très vite. ⭐ Points forts / faibles ✔ Costumes et ambiance très réussis

✔ Les tubes incontournables sont tous là

✔ Public vite embarqué

✖ Ce n’est pas le vrai groupe ABBA

✖ Quelques spectateurs resteront nostalgiques de l’original 🎯 Verdict clair

Un excellent show feel-good. Si vous aimez ABBA, la fête et les refrains cultes, vous passerez une très belle soirée.

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