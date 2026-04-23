Choupisson – Cœur d’artichaut – Ed. de la Gouttière

La série jeunesse Choupisson, des éditions de la Gouttière, se complète avec ce troisième tome, intitulé Cœur d’artichaut, paru en mars 2026. Une bande dessinée au format à l’italienne, de David Périmony, pleine de sensibilité, qui aborde les premiers émois amoureux des tout-petits, entre apparence, confiance en soi, sentiments…

Le petit ver de terre dort paisiblement à l’ombre d’une feuille, sur un caillou. Non loin de lui, Paillasson semble également dormir sur un caillou. Mais le ver est réveillé par un bruit étrange. Il observe autour de lui, cherche à savoir ce que c’est. Il finit par demander au choupisson d’arrêter. Paillasson ne comprend pas, il tente de nier, mais il n’y parvient pas ! Avec ses mots, le choupisson tente d’expliquer qu’il n’y est pour rien. Le ver essaie de comprendre pourquoi son ami fait un tel bruit, car il doit bien y avoir une raison ! Leurs regards se posent sur une jeune hérissonne un peu plus loin… Le petit ver de terre comprend immédiatement, tout devient clair pour lui ! Il explique à son ami qu’il vient d’avoir un petit coup de cœur pour cette choupissonne !

Ce troisième tome des aventures de Choupisson offre une conclusion douce et attendrissante à une journée riche en découvertes. Le récit met en scène un jeune hérisson confronté à ses premiers émois amoureux, face à une rencontre qui fait battre le cœur et naître de nombreuses hésitations. Une réflexion délicate s’installe autour de l’acceptation de soi, portée par des situations pleines d’humour et de maladresse. Une amitié sincère accompagne ce parcours, apportant soutien et conseils face aux doutes. Un équilibre agréable se dessine entre tendresse, légèreté et petits messages accessibles aux plus jeunes lecteurs. Un univers simple mais efficace se construit à travers des jeux de mots et des scènes du quotidien revisitées avec poésie. L’identité graphique douce, aux couleurs apaisantes et au trait expressif, renforce l’attachement aux personnages. La bande dessinée chaleureuse propose ainsi une lecture réconfortante, idéale pour aborder les émotions et l’importance de rester fidèle à soi-même.

Cœur d’artichaut est le troisième tome de la série jeunesse Choupisson, des éditions de la Gouttière. Un bel album plein de tendresse et d’amitié, pour le petit héros qui voit son cœur battre pour une belle choupissonne. Entre conseils et humour, le choupisson, aidé de son fidèle ami le ver, va apprendre à se faire confiance…

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