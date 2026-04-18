Mois Molière 2026 : 30 ans de théâtre en fête à Versailles

Mois Molière célèbre ses 30 ans à Versailles avec une programmation exceptionnelle mêlant théâtre classique et contemporain, spectacles gratuits et découvertes artistiques pour tous les publics.

Mois Molière à Versailles spectacle théâtre en plein air

Versailles célèbre 30 ans de théâtre vivant

Depuis 1996, le Mois Molière transforme Versailles en une immense scène à ciel ouvert. Pendant 30 jours, la ville vibre au rythme du théâtre sous toutes ses formes. Résultat : plus de 100 000 spectateurs chaque année, répartis dans plus de 60 lieux, des plus emblématiques aux plus inattendus.

Pour cette édition anniversaire, le festival voit les choses en grand. Pas moins de 350 spectacles sont proposés, avec une ambition intacte : rendre le théâtre accessible à tous. Classiques revisités, créations contemporaines, comédies, drames… il y en a pour tous les goûts, souvent gratuitement.

image du festival mois molière dans les grandes écuries à Versailles
Les Amoureux de Shakespeare, Compagnie Les Mauvais Élèves, Grande Écurie du château de Versailles, juin 2017. © Ville de Versailles / Pierrick Daul

Une pépinière de talents et un esprit de partage

Le Mois Molière, c’est aussi un tremplin reconnu pour les jeunes compagnies. Beaucoup y ont fait leurs débuts avant de connaître le succès, notamment au célèbre Festival Off d’Avignon.

Chaque année, plusieurs troupes sont même accueillies en résidence. En échange, elles interviennent dans les écoles de la ville, créant un véritable lien entre artistes et habitants.

Le festival cultive un esprit de proximité : spectacles dans tous les quartiers, publics variés, et une volonté forte de démocratiser l’accès à la culture. Ici, on vient seul, entre amis ou en famille, sans barrière.

Une programmation anniversaire ambitieuse

Pour ses 30 ans, le Mois Molière propose une sélection particulièrement riche. Les grands textes du répertoire côtoient des auteurs contemporains. Les genres se mélangent, entre rire et émotion.

À cette programmation officielle s’ajoute une multitude de spectacles proposés par des compagnies amateurs et ensembles musicaux. Une diversité qui fait toute la richesse du festival.

Enfin, le Mois Molière poursuit son rayonnement au-delà de Versailles, avec une présence affirmée à Avignon, notamment au théâtre du Petit Louvre et à l’ancien Carmel.

🎭 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir le Mois Molière ?

Est-ce que ça vaut le coup ?
Oui, sans hésiter. C’est l’un des festivals les plus accessibles et vivants de France.

👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?
Pour tout le monde. Curieux, passionnés de théâtre, familles, enfants… chacun y trouve son bonheur.

Durée / rythme
Un mois complet, avec des spectacles quotidiens. Vous pouvez picorer ou vous immerger totalement.

Points forts / faibles

✔️ Gratuité de nombreux spectacles
✔️ Grande diversité artistique
✔️ Cadre exceptionnel
❗ Certains spectacles pris d’assaut rapidement

🎯 Verdict clair
Un incontournable culturel. Idéal pour découvrir ou redécouvrir le théâtre sans pression.

Infos pratiques et réservation

Du samedi 30 mai (édition anniversaire) et pendant 30 jours

350 spectacles dans plus de 60 lieux

Majorité des spectacles gratuits

Les réservations ouvriront le 20 mai pour les spectacles du 30 mai au 14 juin, puis le 3 juin pour ceux du 15 au 30 juin. 

tél : 01 30 97 80 80

Tout savoir sur : www.moismoliere.com

Mois Molière 2026 · L’agenda des temps forts

Samedi 30 mai

Louison et Monsieur Molière
Cour de la Grande Écurie · 20h30

Dimanche 31 mai

Louison et Monsieur Molière
Cour de la Grande Écurie · 17h30

Olympe Audouard, première femme journaliste
Auditorium Claude Debussy · 19h15

Lundi 1er juin

Le Village de l’Allemand
Cour de la Grande Écurie · 20h30

Mardi 2 juin

Ne t’arrête pas de courir
Cour de la Grande Écurie · 20h30

Et si c’était elle ?
Université ouverte de Versailles · 20h45

Mercredi 3 juin

Ne t’arrête pas de courir
Cour de la Grande Écurie · 20h30

Jeudi 4 juin

Dom Juan
Cour de la Grande Écurie · 20h30

Vendredi 5 juin

Dom Juan
Cour de la Grande Écurie · 20h30

Samedi 6 juin

Les Fantaisies potagères
Potager du Roi · dès 17h

Bérénice 34-44
Cour de l’Hôtel des Affaires étrangères · 19h30

La Seconde Surprise de l’amour
Cour de la Grande Écurie · 20h30

Dimanche 7 juin

Les Fantaisies potagères
Potager du Roi · dès 17h

Bérénice 34-44
Cour de l’Hôtel des Affaires étrangères · 18h

La Seconde Surprise de l’amour
Cour de la Grande Écurie · 17h30

Lundi 8 juin

Le Schpountz
Cour de la Grande Écurie · 20h30

✨ Programme non exhaustif · Retrouvez l’intégralité des spectacles du Mois Molière sur le site officiel

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