Mois Molière 2026 : 30 ans de théâtre en fête à Versailles

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Mois Molière célèbre ses 30 ans à Versailles avec une programmation exceptionnelle mêlant théâtre classique et contemporain, spectacles gratuits et découvertes artistiques pour tous les publics.

Versailles célèbre 30 ans de théâtre vivant

Depuis 1996, le Mois Molière transforme Versailles en une immense scène à ciel ouvert. Pendant 30 jours, la ville vibre au rythme du théâtre sous toutes ses formes. Résultat : plus de 100 000 spectateurs chaque année, répartis dans plus de 60 lieux, des plus emblématiques aux plus inattendus.

Pour cette édition anniversaire, le festival voit les choses en grand. Pas moins de 350 spectacles sont proposés, avec une ambition intacte : rendre le théâtre accessible à tous. Classiques revisités, créations contemporaines, comédies, drames… il y en a pour tous les goûts, souvent gratuitement.

Une pépinière de talents et un esprit de partage

Le Mois Molière, c’est aussi un tremplin reconnu pour les jeunes compagnies. Beaucoup y ont fait leurs débuts avant de connaître le succès, notamment au célèbre Festival Off d’Avignon.

Chaque année, plusieurs troupes sont même accueillies en résidence. En échange, elles interviennent dans les écoles de la ville, créant un véritable lien entre artistes et habitants.

Le festival cultive un esprit de proximité : spectacles dans tous les quartiers, publics variés, et une volonté forte de démocratiser l’accès à la culture. Ici, on vient seul, entre amis ou en famille, sans barrière.

Une programmation anniversaire ambitieuse

Pour ses 30 ans, le Mois Molière propose une sélection particulièrement riche. Les grands textes du répertoire côtoient des auteurs contemporains. Les genres se mélangent, entre rire et émotion.

À cette programmation officielle s’ajoute une multitude de spectacles proposés par des compagnies amateurs et ensembles musicaux. Une diversité qui fait toute la richesse du festival.

Enfin, le Mois Molière poursuit son rayonnement au-delà de Versailles, avec une présence affirmée à Avignon, notamment au théâtre du Petit Louvre et à l’ancien Carmel.

🎭 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir le Mois Molière ? ✨ Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, sans hésiter. C’est l’un des festivals les plus accessibles et vivants de France. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour tout le monde. Curieux, passionnés de théâtre, familles, enfants… chacun y trouve son bonheur. ⏳ Durée / rythme

Un mois complet, avec des spectacles quotidiens. Vous pouvez picorer ou vous immerger totalement. ⭐ Points forts / faibles ✔️ Gratuité de nombreux spectacles

✔️ Grande diversité artistique

✔️ Cadre exceptionnel

❗ Certains spectacles pris d’assaut rapidement 🎯 Verdict clair

Un incontournable culturel. Idéal pour découvrir ou redécouvrir le théâtre sans pression.

Infos pratiques et réservation

Du samedi 30 mai (édition anniversaire) et pendant 30 jours

350 spectacles dans plus de 60 lieux

Majorité des spectacles gratuits

Les réservations ouvriront le 20 mai pour les spectacles du 30 mai au 14 juin, puis le 3 juin pour ceux du 15 au 30 juin.

tél : 01 30 97 80 80

Tout savoir sur : www.moismoliere.com

Mois Molière 2026 · L’agenda des temps forts Samedi 30 mai Louison et Monsieur Molière

Cour de la Grande Écurie · 20h30 Dimanche 31 mai Louison et Monsieur Molière

Cour de la Grande Écurie · 17h30 Olympe Audouard, première femme journaliste

Auditorium Claude Debussy · 19h15 Lundi 1er juin Le Village de l’Allemand

Cour de la Grande Écurie · 20h30 Mardi 2 juin Ne t’arrête pas de courir

Cour de la Grande Écurie · 20h30 Et si c’était elle ?

Université ouverte de Versailles · 20h45 Mercredi 3 juin Ne t’arrête pas de courir

Cour de la Grande Écurie · 20h30 Jeudi 4 juin Dom Juan

Cour de la Grande Écurie · 20h30 Vendredi 5 juin Dom Juan

Cour de la Grande Écurie · 20h30 Samedi 6 juin Les Fantaisies potagères

Potager du Roi · dès 17h Bérénice 34-44

Cour de l’Hôtel des Affaires étrangères · 19h30 La Seconde Surprise de l’amour

Cour de la Grande Écurie · 20h30 Dimanche 7 juin Les Fantaisies potagères

Potager du Roi · dès 17h Bérénice 34-44

Cour de l’Hôtel des Affaires étrangères · 18h La Seconde Surprise de l’amour

Cour de la Grande Écurie · 17h30 Lundi 8 juin Le Schpountz

Cour de la Grande Écurie · 20h30 ✨ Programme non exhaustif · Retrouvez l’intégralité des spectacles du Mois Molière sur le site officiel

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