TDAAAAAAH – Plongée dans une cervelle suractive !! – Éditions Hachette

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Non, ici, il ne sera pas question de jargon médical ou de longs discours scientifiques. Avec TDAAAAAAH, Olivier Laude nous ouvre directement les portes de son cerveau et nous embarque dans un voyage aussi drôle qu’épuisant à travers son quotidien de personne atteinte d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité !!

Une autobiographie survitaminée publiée aux Éditions Hachette depuis le 20 Mai 25 qui transforme les oublis, les idées parasites et les pensées en cascade en véritable terrain de jeu narratif.

Accrochez-vous, ça secoue les neurones !

Le décor

2021, dans le cabinet de sa psychologue…

Olivier Laude écoute, plus ou moins attentivement, sa thérapeute lui conseiller un traitement médicamenteux pour mieux gérer son TDAH. Pas totalement convaincu par l’idée, il hésite encore. Mais soudain, quelqu’un fait irruption dans cette consultation privée : vous, le lecteur !

Puisque le secret médical est désormais compromis, l’auteur décide alors de raconter son histoire, enfin, une partie !. Une histoire faite de couleurs, de détours inattendus, de réflexions improbables, de gros mots et surtout d’un cerveau incapable de rester sur une seule voie bien longtemps !

Pour illustrer son quotidien, il nous entraîne dans une quête épique : retrouver un yaourt dans le réfrigérateur. Une mission qui paraît simple… jusqu’à ce que son esprit emprunte mille chemins différents. Le voilà parti à l’épicerie, revenant avec des boissons mais sans yaourt, avant qu’une pensée surgie d’un coin obscur de son cerveau ne lui rappelle soudain sa mission initiale.

Et voilà résumée une partie de son quotidien : un esprit constamment sollicité, où les idées se bousculent sans jamais suivre un trajet parfaitement linéaire !!! Sauf, pour faire cette BD !!!

Le point sur la BD

Dès la couverture, avec ses couleurs éclatantes et son titre impossible à ignorer, Olivier Laude donne le ton. Mais loin d’un témoignage misérabiliste ou d’une démonstration scientifique, l’auteur choisit l’humour et l’autodérision pour partager son expérience.

Au fil des pages, il évoque sa famille, ses amis, son enfant, son parcours médical et toutes ces petites situations du quotidien qui deviennent parfois de véritables parcours du combattant. Le résultat est à la fois drôle, touchant et particulièrement sincère.

Les styles graphiques changent régulièrement pour épouser le rythme des pensées TDAAAAAAAH de l’auteur. Les pages débordent d’idées, d’associations et de chemins de traverse, donnant absolument l’impression d’être directement installés dans sa tête !

Avec près de deux millions de personnes concernées en France, beaucoup de lecteurs se reconnaîtront probablement dans certaines situations. Mais la grande force de cette BD, publiée aux Éditions Hachette, est surtout de rappeler que le TDAH ne se résume pas à une liste de difficultés. Derrière ce fonctionnement atypique se cachent aussi une créativité débordante, une capacité d’adaptation et une manière différente d’appréhender le monde !

Conclusion

TDAAAAAAH, publié aux Éditions Hachette Livres, livre une œuvre aussi désordonnée que passionnante… et c’est précisément ce qui nous entraine au fil des pages. Drôle et profondément sincère, cette autobiographie permet de mieux comprendre le quotidien des personnes concernées tout en montrant les richesses qui peuvent naître d’un esprit qui refuse obstinément de suivre les lignes droites ! D’ailleurs, en fin de lecture, vous pouvez vous auto tester ( avec humour) en essayant de prévoir les réponses de l’auteur !!!

Une lecture enrichissante, drôle et pleine d’énergie, qui prouve qu’il existe parfois mille façons différentes de penser le monde qui nous entoure !!