Irena – Poche et intégrale – Ed. Glénat

Irena, série touchante des éditions Glénat, est à retrouver en intégrale et édition poche, pour cet été. Une édition, parue en juin 2026, à petit prix, qui propose de découvrir Irena Sendlerowa, résistante et militante polonaise, une des grandes héroïnes de la Seconde Guerre mondiale.

En 1940, l’occupation nazie en Pologne entraîne une persécution grandissante des populations juives. Privées de leurs droits, de leurs biens et de leur liberté, elles sont enfermées dans des ghettos ceinturés de murs, où toute tentative d’évasion est punie de mort. Seuls quelques travailleurs sociaux sont autorisés à franchir ces barrières. Parmi eux, Irena choisit de risquer sa vie pour venir en aide aux familles prisonnières. Lorsqu’une mission consiste à sauver un enfant du ghetto de Varsovie, chaque décision devient un défi. Le moindre faux pas peut coûter plusieurs vies. Refusant de détourner le regard face à la barbarie, cette femme fait preuve d’un courage exceptionnel et d’une détermination sans faille. Son engagement rappelle qu’un simple acte de solidarité peut représenter. C’est un immense espoir, même au cœur des heures les plus sombres de l’Histoire.

Cette intégrale en format poche d’Irena réunit un récit émouvant consacré au destin exceptionnel d’Irena Sendlerowa. Elle est figure majeure de la résistance polonaise durant la Seconde Guerre mondiale. À travers une narration sensible et maîtrisée, cette œuvre retrace le sauvetage de milliers d’enfants juifs du ghetto de Varsovie, au péril de nombreuses vies. L’alternance entre différentes périodes apporte du rythme au récit. Elle souligne le poids des souvenirs et la force de l’engagement. Les illustrations, d’une grande expressivité, transmettent avec justesse l’horreur de cette époque sans jamais occulter l’espoir porté par les gestes de solidarité. La bande dessinée rend un hommage bouleversant à une femme d’un courage exceptionnel, guidée par un profond sens de l’humanité. Cette édition intégrale, proposée dans un format poche accessible à 10 €, permet de redécouvrir une œuvre marquante. Elles reste essentielle pour entretenir le devoir de mémoire et transmettre cette histoire aux nouvelles générations.

Irena est une intégrale au format poche à découvrir, des éditions Glénat. Un ouvrage qui rassemble les 5 tomes de la série émouvante, qui retrace le parcours d’une héroïne de la Seconde Guerre mondiale. Le récit fort et touchant présente le combat humaniste d’une femme courageuse, prête à risquer sa vie pour les autres.

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