Timescope « Les Origines de Paris », une expérience immersive spectaculaire sur les quais de Seine

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Timescope propose une expérience immersive avec Les Origines de Paris. Pendant une heure, les visiteurs remontent plus de 2 000 ans d’Histoire grâce à la réalité virtuelle sur les berges de Seine. Une balade culturelle, ludique et accessible dès 8 ans.

Une promenade où l’Histoire reprend vie

Et si une simple balade sur les quais de Seine devenait une véritable machine à remonter le temps ?

Avec Les Origines de Paris, imaginée par Timescope, les visiteurs découvrent la capitale comme ils ne l’ont jamais vue. Équipés d’un casque de réalité virtuelle et d’un casque audio, ils avancent dans le Paris d’aujourd’hui tout en plongeant, à chaque étape, dans différentes époques qui ont façonné la ville.

Pendant une heure, les rues, les monuments et les paysages se transforment sous leurs yeux. Chaque capsule immersive reconstitue avec précision les grands moments de l’Histoire grâce au travail d’un comité scientifique composé d’historiens.

L’expérience est accessible dès 8 ans et mêle découvertes culturelles, émotions et nouvelles technologies.

Les Origines de Paris : des scènes historiques aussi fascinantes que saisissantes

Le voyage commence dans un Paris méconnu. Bien avant les grands boulevards, les visiteurs découvrent un vaste marécage à l’origine du célèbre quartier du Marais.

Quelques instants plus tard, changement complet d’ambiance. Direction le XVIIe siècle, lorsque les quais étaient réputés dangereux et peu fréquentables.

Puis vient le XVIIIe siècle avec l’apparition des premiers réverbères qui transforment peu à peu la capitale.

L’immersion se poursuit devant la Conciergerie où Marie-Antoinette fut emprisonnée avant son procès pendant la Révolution française.

Autre moment spectaculaire : la crue historique de la Seine. Les eaux montent virtuellement à plus de huit mètres et offrent une vision particulièrement impressionnante de Paris.

Enfin, le voyage s’achève devant une Tour Eiffel flamboyante, reconstituée dans sa couleur rouge d’origine lors de l’Exposition universelle de 1889.

Chaque séquence est pensée pour émerveiller autant qu’instruire.

Une immersion sonore qui renforce les émotions

L’expérience ne repose pas uniquement sur les images.

Tout au long de la promenade, la bande sonore accompagne parfaitement le récit historique. Les visiteurs entendent notamment le Requiem de Mozart et de Franz Xaver Süßmayr, tandis que les commentaires racontent les grandes transformations de Paris.

Disponible en français, anglais et espagnol, la visite offre une immersion complète accessible à tous les publics.

Si le rythme est soutenu, certains visiteurs pourraient souhaiter profiter un peu plus longtemps de certaines scènes tant elles sont riches en détails.

Infos pratiques

TIMESCOPE – Berges de la Seine – Voie Georges Pompidou, sous le Pont Louis-Philippe à Paris.

Ouvert tous les jours de 10 h à 18 h 30 sauf le lundi et le mardi.

Durée Environ 1 heure.

Parcours 1,2 kilomètre.

Accessible dès 8 ans.

Disponible en français, anglais et espagnol.

Tarifs Plein tarif : 28 €/Tarif réduit : 25 €/Enfant (8 à 15 ans) : 19 €

⭐ Note Google : 4,9/5

Réserver

🎯 Est-ce que Timescope vaut le coup ? ✨ Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, sans hésiter. Cette promenade immersive renouvelle complètement la découverte de Paris. Les reconstitutions historiques sont spectaculaires et l’on apprend énormément sans jamais avoir l’impression de suivre un cours d’Histoire. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Les familles, les passionnés de patrimoine, les touristes comme les Parisiens curieux. Les enfants à partir de 8 ans apprécieront également cette aventure originale. ⏳ Durée / rythme

Comptez environ une heure. Le rythme est dynamique avec plusieurs capsules immersives qui s’enchaînent rapidement. Certaines scènes donnent même envie qu’elles durent un peu plus longtemps. ⭐ Points forts / faibles Points forts Immersion visuelle très réussie.

Reconstitutions historiques de grande qualité.

Audio particulièrement soigné.

Accessible à toute la famille.

Excellent rapport entre culture et innovation. Points faibles Certaines capsules paraissent un peu courtes.

De rares ralentissements techniques peuvent survenir avec le casque. 🎯 Verdict clair Les Origines de Paris fait partie des expériences culturelles les plus originales à vivre actuellement dans la capitale. Une visite immersive aussi spectaculaire qu’instructive, idéale pour redécouvrir Paris autrement.

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