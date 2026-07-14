Brawlers – On s’accroche ! – Ed. Soleil

On s’accroche est le deuxième tome de la série jeunesse Brawlers, dérivé non officiel du jeu à succès, paru aux éditions Soleil, en juin 2026. Un ouvrage de Winslow et Valéria Orlando, qui s’inspire plus ou moins du célèbre jeu. Un récit d’aventure pour Ringo et ses amis, qui veulent combattre dans l’arène. L’équipe va devoir trouver sa place…

Ringo est reçu sur un plateau TV. Tracy arrive et présente son invité, en affirmant que tout le monde parle de lui, pourtant il est encore très jeune… Ringo arrive sous les applaudissements et prend place sur le canapé des invités. Tracy revient sur le match de la veille, court et intense. Ringo affirme que cela est vrai, mais que le plus important est d’avoir remporté ce match. Tracy pense que tout cela est une belle aventure qui ne fait que commencer. Ringo acquiesce et explique qu’ils vont s’accrocher, pour tenter de finir premiers ! La présentatrice demande comment le jeune garçon a pu réunir cette équipe de cadors. Le jeune garçon affirme qu’il s’agit de persévérance, d’un peu de chance et surtout de l’aide de son co-entraîneur, Monsieur George. Puis, Tracy revient sur la stratégie, mais ne laisse pas vraiment le jeune joueur répondre, en le traitant d’imposteur !

Le deuxième tome poursuit l’aventure avec un rythme soutenu, mêlant humour, action et esprit d’équipe. L’équipe tente de faire son maximum, pour le prochain match, mais c’est sans compter sur un accident de Pöll. Les héros vont devoir apprendre à dépasser leurs différences pour faire face au prochain match à préparer. Les rebondissements s’enchaînent sans temps mort et entretiennent une tension qui donne envie de tourner les pages. Chaque personnage trouve progressivement sa place, révélant de nouvelles facettes de personnalité au fil des épreuves. Les enfants se préparent au match à venir, avec toute la pression que cela peut apporter, rendant l’ensemble accessible et divertissant. Le dessin dynamique accompagne parfaitement les scènes d’action, entre expressions vivantes et des couleurs éclatantes. L’album offre une série jeunesse qui propose une aventure énergique, amusante et pleine de surprises, idéale pour les jeunes lecteurs amateurs d’action et de camaraderie.

On s’accroche ! est le deuxième tome de la série jeunesse Brawlers, des éditions Soleil. Un album qui s’inspire du jeu à succès, tout en gardant des distances, offrant une aventure non officielle. Le récit reste adapté aux jeunes lecteurs, qui retrouveront l’esprit d’équipe, la compétition, le courage, l’amitié…

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