Les sortilèges de Zora – Les deux passages

La série jeunesse Les sortilèges de Zora se poursuit avec ce sixième tome, intitulé Les deux passages, paru aux éditions Vents d’ouest, fin mai 2026. Une bande dessinée de Judith Peignen et Ariane Delrieu qui offre à découvrir la suite des aventures pleines de magie de la pétillante Zora, sorcière parmi les non-sorciers.

Zora observe de loin l’arbre où s’est reclus Babou. La sorcière et ses amies n’ont qu’une idée en tête, lever l’immortalité d’Oldaric. Cela fait des jours qu’elles sont enfermées dans le labo à tenter tous les sortilèges possibles. Zora ne comprend pas, car les vieilles sorcières ont mis toutes leurs magies en commun… Enfin, presque, car l’un d’elles manque à l’appel. Elle reste devant sa boule de cristal, pour tenter de trouver l’amour. Babou lui crie dessus, et demande si ça va durer longtemps cette histoire de recherche d’amoureux. Elle lui rappelle qu’elles ont une mission et qu’elles ont besoin de toutes les magies possibles. Aussi, elles ont aussi besoin de la magie de Tchatchouka ! La vieille femme ne veut pas participer. Babou décide donc de mettre fin à la conversation avec le prétendant ! La vieille sorcière se met en colère et explique son cas…

Ce sixième tome poursuit avec brio cette série jeunesse en mêlant magie, aventure et émotion. L’intrigue gagne en intensité lorsque Zora choisit de révéler son secret à Minh, renforçant une amitié qui devient essentielle face aux nouveaux dangers. Les recherches autour des mystérieux pouvoirs d’Oldaric entraînent les héroïnes sur les traces de Nicolas Flamel, offrant un savoureux mélange d’histoire, de légendes et de sorcellerie. La bande dessinée conserve un rythme soutenu, ponctué de nombreux rebondissements qui captivent jusqu’à la dernière page. Les thèmes de l’acceptation des différences, de la confiance, de la transmission et de la solidarité trouvent une place naturelle au cœur de l’aventure. Le dessin d’Ariane Delrieu séduit par son trait souple, ses personnages expressifs et ses couleurs lumineuses qui donnent vie à cet univers enchanteur. Un avant-dernier volume réussi, riche en promesses pour une conclusion très attendue.

Les deux passages est le sixième tome de la série jeunesse, Les sortilèges de Zora, des éditions Vents d’ouest. Un album dans lequel les liens d’amitié apportent une force au récit, qui mêle magie, histoire et légendes. Le dessin reste lumineux et expressif, offrant un bel album à découvrir.

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