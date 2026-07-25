Sentosphère – Le jeu des 7 familles Animaux, un classique à partager

Les jeux de cartes accompagnent depuis toujours les moments de détente en famille, particulièrement durant les vacances d’été. Parmi les grands classiques, le jeu des 7 familles reste une valeur sûre pour réunir petits et grands autour d’une activité simple et conviviale. Avec sa version Animaux, Sentosphère propose une édition colorée, accessible dès le plus jeune âge et idéale pour partager de belles parties en famille.

Créée avec la volonté de proposer des jeux et loisirs créatifs à la fois ludiques, éducatifs et de qualité, Sentosphère s’est imposée comme une référence française dans l’univers des jeux pour enfants. La marque imagine des produits qui éveillent la curiosité, développent les connaissances et favorisent les échanges, tout en privilégiant une fabrication française pour une grande partie de son catalogue. Jeux de société, coffrets créatifs, expériences scientifiques ou jeux de cartes composent une offre variée, pensée pour accompagner les enfants dans leurs découvertes tout en créant des moments de complicité avec les adultes. Cette philosophie, fondée sur l’apprentissage par le jeu, fait de chaque création une invitation à apprendre en s’amusant.

Parmi la gamme des jeux de cartes, se trouve l’incontournable Jeu des 7 familles Animaux. Cette petite boîte renferme 42 cartes illustrées avec soin, ainsi qu’une règle du jeu proposée en plusieurs langues. Une carte supplémentaire réunit également l’ensemble des familles afin d’aider les plus jeunes joueurs à identifier facilement les différentes catégories. Accessible dès 4 ans, ce jeu de déduction se prend rapidement en main et permet d’enchaîner des parties d’environ quinze minutes. Le principe demeure intemporel : reconstituer le plus grand nombre de familles en interrogeant les autres joueurs avec stratégie et un peu de mémoire. Les animaux sont regroupés grâce à un code couleur qui facilite la reconnaissance des familles de chiens, rongeurs, chats, bovidés, singes, reptiles et oiseaux.

Les illustrations rendent les cartes particulièrement attrayantes et favorisent également l’apprentissage du vocabulaire animalier. Grâce à son format compact, cette boîte trouve facilement sa place dans un sac de voyage, une valise ou un panier de pique-nique pour occuper les enfants lors des week-ends, des trajets ou des vacances.

Ce grand classique continue ainsi de séduire génération après génération grâce à des règles simples et une prise en main immédiate. Facile à transporter, rapide à installer et toujours propice aux éclats de rire, ce jeu constitue un compagnon idéal pour les vacances d’été et les réunions familiales. Une fabrication Made in France, un format pratique et un plaisir de jeu intact font de cette édition Sentosphère une valeur sûre pour partager de nombreux moments de convivialité avec les enfants.

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