Après une journée de travail : les nouveaux rituels pour déconnecter

Après de longues journées, beaucoup de personnes ont du mal à vraiment décrocher du travail. La journée a beau être terminée, les pensées, elles, continuent d’être centrées sur les tâches qu’il reste à faire. Cette impression de rester « au travail » plusieurs heures après avoir quitté son poste pousse de nombreuses personnes à chercher un moyen de créer une vraie transition entre leur travail et leur vie personnelle.

Associé à des rituels simples, le CBD pourrait vous accompagner dans votre recherche de déconnexion avec le travail. Aujourd’hui, nous vous donnons les rituels les plus populaires pour couper avec votre journée une fois qu’elle est terminée. Nous vous expliquons aussi quelle place le CBD pourrait tenir dans votre routine !

Pourquoi est-il parfois difficile de couper après le travail ?

Durant votre journée de travail, votre cerveau trie des informations, prend des décisions, retient des consignes et gère des imprévus. Une fois le travail terminé, cette activité ne retombe pas immédiatement. Le corps peut être installé sur le canapé tandis que l’esprit continue de classer ce qui n’a pas été réglé. On appelle cela la charge cognitive.

Le problème est que, de nos jours, le travail ne s’arrête plus au moment où l’on finit sa journée. Avec les téléphones et les ordinateurs, qui font entièrement partie de notre quotidien, les appels, les messages et les mails professionnels peuvent arriver à n’importe quel moment. Ces notifications qui suivent les salariés après la journée de travail, pendant les jours de repos et parfois pendant les congés entretiennent une forme de disponibilité mentale qui rend la coupure difficile.

Le télétravail crée une autre confusion : le même espace peut servir de bureau, de salle à manger et de lieu de repos. Sans trajet ni changement de décor, la transition entre travail et repos devient encore plus compliquée. Le cerveau reçoit peu de signaux qui lui indiquent que le temps de travail est terminé. Dans ces conditions, il devient difficile de décrocher pleinement.

Déconnecter demande rarement un simple effort de volonté. Il faut créer des repères concrets. Une routine efficace agit comme une frontière : elle marque la fin des obligations professionnelles et le début d’un temps qui vous appartient.

Le CBD aurait des propriétés qui pourraient vous accompagner dans cette transition entre travail et repos. Des produits comme la résine Ketama CBD sans THC pourraient vous permettre de faire une vraie coupure après de longues journées. Si vous voulez tester le CBD, il est important de choisir des produits de qualité, car les mauvais produits sont inefficaces. Des enseignes, comme la boutique CBD Paris Origine CBD, vous proposent des produits de qualité premium.

Les habitudes qui favorisent une transition vers la soirée

La meilleure routine n’est pas forcément la plus sophistiquée. Elle doit surtout être facile à répéter. Un rituel trop long ou trop contraignant risque d’être abandonné dès qu’une journée se termine plus tard que prévu. À l’inverse, quelques gestes simples peuvent devenir de vrais repères lorsqu’ils reviennent dans le même ordre.

La première chose à faire est de vraiment clore votre journée de travail. Avant de quitter votre poste, vous pouvez par exemple noter les priorités et les tâches à reprendre le lendemain. Cette étape vous évitera de faire la liste de tout ce que vous avez à faire dans votre tête une fois que vous serez rentrés chez vous.

Rangez ensuite votre espace de travail, même rapidement. Éteindre l’ordinateur, ranger les documents à leur place et éloigner le matériel professionnel créent un signal visuel qui indique au cerveau que la journée de travail est terminée. Si vous êtes en télétravail, ce geste est encore plus important, car il signifie que la pièce est de nouveau disponible pour la vie personnelle.

Quand tout est rangé, coupez les notifications professionnelles durant le temps où vous ne travaillez pas, car cela réduit les intrusions imprévues. Pour un indépendant, cela peut sembler difficile, surtout lorsque la clientèle attend une forte réactivité. Dans ce cas, il vaut mieux privilégier une règle réaliste qu’une interdiction trop rigide. Vous pouvez par exemple vous fixer une heure après laquelle vous ne consultez plus vos messages professionnels et préparer un message automatique à envoyer si nécessaire. Le plus important est de mettre en place des habitudes que vous arrivez à tenir sans que cela soit trop contraignant.

La transition entre travail et vie personnelle gagne à rester courte, car un rituel trop ambitieux peut devenir une charge mentale supplémentaire. Vous n’avez pas besoin de méditer, faire du sport, cuisiner, lire et tenir un journal tous les soirs. Choisissez simplement deux ou trois gestes compatibles avec votre quotidien. De petites habitudes réalistes valent mieux qu’un programme impossible à maintenir, car il sera plus facile de vous y tenir dans la durée.

Les rituels les plus populaires

Les rituels du soir les plus appréciés ont souvent un point commun : ils sont simples à mettre en place et créent une coupure nette avec le travail. Beaucoup de personnes commencent par changer de tenue (lorsqu’une tenue est imposée) ou ranger leur espace professionnel. Ces gestes peuvent paraître anodins, mais ils indiquent clairement au cerveau que la fin de la journée de travail est arrivée.

La marche après une longue journée fait aussi partie des habitudes les plus courantes. Quelques minutes dehors permettent de bouger, de se vider la tête et de changer d’environnement. Il n’est pas nécessaire de parcourir une longue distance. Un trajet court, sans objectif sportif, peut déjà aider à couper avec le travail.

D’autres personnes préfèrent prendre une douche dès leur retour. Le changement de température, le calme de la salle de bain et l’absence d’écran créent une transition douce et immédiate. La préparation du repas peut également remplir cette fonction. Cuisiner en pleine conscience permet de revenir à des gestes concrets. Couper les aliments, surveiller la cuisson ou mettre la table permettent à l’esprit de se concentrer sur autre chose.

Les activités plus calmes font également partie des rituels les plus populaires. Lire quelques pages, écouter de la musique, écrire quelques lignes, faire des étirements… Ce type d’activité permet de revenir au calme. Le succès de ces rituels repose avant tout sur la régularité. Répétés dans le même ordre, ils deviennent des repères facilement identifiables pour le cerveau. Associer le CBD à ces rituels pourrait renforcer ses potentiels effets.

Quelle place pour le CBD dans cette routine ?

Il pourrait être intéressant d’intégrer le CBD à un moment précis, car il pourrait vous accompagner dans la transition entre travail et repos : pas dès la fermeture de l’ordinateur, alors que les pensées vont encore trop vite, mais après un premier geste de transition : une douche, quelques minutes de marche…

L’intégrer au bon moment change la manière dont il s’inscrit dans la soirée. Il n’est pas fait pour interrompre votre journée, mais il pourrait accompagner un ralentissement déjà amorcé. Le cerveau réagit beaucoup aux habitudes répétées. En prenant toujours votre CBD au même moment, votre cerveau associera votre rituel et la prise de CBD au ralentissement.

Lorsque les mêmes gestes reviennent dans le même ordre, la coupure devient plus naturelle. Le CBD trouve alors sa place dans une séquence simple : vous terminez ce qui doit l’être, vous éloignez les sollicitations, puis vous entrez progressivement dans un temps plus personnel.

La prise de CBD ne doit toutefois pas devenir un automatisme utilisé pour compenser des soirées surchargées. Si vous continuez à travailler, à consulter vos mails ou à enchaîner les écrans, le rituel perd sa cohérence. Le CBD ne remplace ni le calme ni la disponibilité mentale ni les limites posées avec le travail. Il pourrait simplement vous accompagner dans une ambiance propice au relâchement. Il pourrait être plus efficace si vous l’associez à un moment déjà agréable : lecture, respiration lente, étirements, musique ou simple pause sans stimulation.

L’objectif n’est pas de rechercher une sensation spectaculaire. Il s’agit plutôt d’installer une transition claire, stable et suffisamment simple pour être répétée sans contrainte.

À cause de la charge mentale et des technologies modernes, arrêter de penser au travail quand la journée est finie est souvent compliqué. Certaines habitudes et certains rituels simples peuvent cependant aider à décrocher plus facilement. Associé à ces habitudes, le CBD pourrait favoriser le lâcher-prise et vous aider à déconnecter du travail quand votre journée est terminée. Il peut donc être intéressant pour vous de l’intégrer dans votre routine quotidienne !