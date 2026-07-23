Concerts Candlelight Disney Chansons d’Amour

Candlelight Disney Chansons d’Amour arrive en France avec une série de concerts féeriques où les plus grands classiques Disney sont réinterprétés en version classique par un quatuor à cordes, dans une ambiance magique éclairée par des milliers de bougies.

Candlelight Disney Chansons d’Amour : une expérience musicale féerique arrive en France

Les amoureux de l’univers Disney vont vivre un moment hors du temps. Disney Concerts et Fever annoncent l’arrivée en France de Candlelight Disney Chansons d’Amour, une série de concerts qui promet d’émouvoir petits et grands.

À partir du 23 juillet 2026, cette expérience immersive invite le public à redécouvrir les plus belles chansons des films Disney dans un cadre intimiste. Le tout, éclairé uniquement par des milliers de bougies qui créent une atmosphère chaleureuse et spectaculaire.

Candlelight Disney Chansons d’Amour : un voyage musical au cœur des plus grands classiques Disney

Au fil du concert, un quatuor à cordes local revisite les musiques qui ont marqué plusieurs générations.

Le public retrouvera notamment :

L’amour brille sous les étoiles (Le Roi Lion)

(Le Roi Lion) Ce rêve bleu (Aladdin)

(Aladdin) Je veux y croire (Raiponce)

(Raiponce) Toujours dans mon cœur (Tarzan)

(Tarzan) Ne m’oublie pas (Coco)

(Coco) Dos Oruguitas (Encanto)

(Encanto) Quand elle m’aimait encore (Toy Story 2)

Le spectacle met à l’honneur l’amour, l’amitié, la famille et tous les liens qui unissent les personnages emblématiques de Disney et Pixar.

Candlelight Disney Chansons d’Amour : onze villes françaises au programme

Pour cette première édition française, Candlelight Disney Chansons d’Amour fera étape exclusivement dans les villes suivantes :

Angers, Annecy, Ajaccio, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse

Chaque représentation proposera la même promesse : offrir une parenthèse musicale pleine d’émotion dans un décor féerique illuminé par des milliers de bougies.

Infos pratiques

Concerts les samedis et dimanches du 29 août au 19 septembre 2026 en soirée (horaires selon les jours)

Tarifs à partir de 25,50€

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