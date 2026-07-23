Concerts Candlelight Disney Chansons d’Amour

Candlelight Disney Chansons d’Amour arrive en France avec une série de concerts féeriques où les plus grands classiques Disney sont réinterprétés en version classique par un quatuor à cordes, dans une ambiance magique éclairée par des milliers de bougies.

Candlelight Disney Chansons d'Amour en France avec un quatuor à cordes jouant les plus grandes musiques Disney à la lumière de milliers de bougies.

Candlelight Disney Chansons d’Amour : une expérience musicale féerique arrive en France

Les amoureux de l’univers Disney vont vivre un moment hors du temps. Disney Concerts et Fever annoncent l’arrivée en France de Candlelight Disney Chansons d’Amour, une série de concerts qui promet d’émouvoir petits et grands.

À partir du 23 juillet 2026, cette expérience immersive invite le public à redécouvrir les plus belles chansons des films Disney dans un cadre intimiste. Le tout, éclairé uniquement par des milliers de bougies qui créent une atmosphère chaleureuse et spectaculaire.

Candlelight Disney Chansons d’Amour : un voyage musical au cœur des plus grands classiques Disney

Au fil du concert, un quatuor à cordes local revisite les musiques qui ont marqué plusieurs générations.

Le public retrouvera notamment :

  • L’amour brille sous les étoiles (Le Roi Lion)
  • Ce rêve bleu (Aladdin)
  • Je veux y croire (Raiponce)
  • Toujours dans mon cœur (Tarzan)
  • Ne m’oublie pas (Coco)
  • Dos Oruguitas (Encanto)
  • Quand elle m’aimait encore (Toy Story 2)

Le spectacle met à l’honneur l’amour, l’amitié, la famille et tous les liens qui unissent les personnages emblématiques de Disney et Pixar.

Candlelight Disney Chansons d’Amour : onze villes françaises au programme

Pour cette première édition française, Candlelight Disney Chansons d’Amour fera étape exclusivement dans les villes suivantes :

Angers, Annecy, Ajaccio, Bordeaux, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes, Nice, Paris et Toulouse

Chaque représentation proposera la même promesse : offrir une parenthèse musicale pleine d’émotion dans un décor féerique illuminé par des milliers de bougies.

Infos pratiques

Concerts les samedis et dimanches du 29 août au 19 septembre 2026 en soirée (horaires selon les jours)

Tarifs à partir de 25,50€

Réserver

Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Candlelight Disney Chansons d’Amour ?

Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, clairement. Candlelight Disney Chansons d’Amour transforme les plus grands classiques Disney en un véritable concert classique. Les milliers de bougies créent une ambiance magique qui sublime des mélodies déjà cultes. L’expérience est autant visuelle qu’émotionnelle.

Pour qui c’est ?

Pour les familles, les couples, les passionnés de Disney, les amateurs de musique classique et tous ceux qui souhaitent vivre une soirée originale et pleine de nostalgie.

Durée / rythme

Environ une heure. Le rythme est fluide, contemplatif et accessible à tous. Idéal pour se laisser porter par les émotions.

Points forts :

  • ✔ Ambiance féerique grâce aux milliers de bougies
  • ✔ Les plus belles chansons Disney revisitées
  • ✔ Musiciens en live
  • ✔ Convient à tous les âges

Points faibles :

  • ➖ Les places partent souvent très vite.
  • ➖ Les amateurs de grands spectacles Disney doivent s’attendre à un concert intimiste.

Verdict clair

Une très belle surprise. Candlelight Disney Chansons d’Amour réussit à faire revivre les plus grandes musiques Disney dans une ambiance élégante et émouvante. Une sortie idéale pour partager un moment magique en famille, en amoureux ou entre amis.

 

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