Super Mario Manga Adventures – Best selection

Super Mario Manga Adventures est à retrouver dans ce recueil, Best selection, paru aux éditions Soleil Manga, fin mai 2026. Un manga, par Yukio Sawada et Nintendo, qui propose une sélection des meilleures aventures de Mario et ses compagnons, ainsi que quelques inédits.

Mario et Luigi sont arrivés sur une île paradisiaque. Mario bondit de joie, tandis que Luigi lui demande d’arrêter. Le héros se reprend et se demande où est la princesse. Luigi constate qu’elle n’est plus là ! Soudain, une radio étrange interpelle les deux personnages. Une voix explique à Mario et Luigi que la princesse Peach est à lui. Elle est retenue prisonnière dans un château. Puis, la radio explose, alors que Mario et Luigi n’ont pas le temps de répondre. Mario enrage, il aurait préféré être prévenu avant. Luigi, à terre, affirme que ce monstre est toujours aussi méchant, en pensant à Bowser. Luigi se redresse et se met à courir, car il leur faut secourir la princesse. Il se retourne et demande où est Mario. Mario court, derrière, et son ventre fait un terrible gargouillis. Les deux personnages ont faim. Ils aperçoivent un œuf géant !

Une sélection des meilleures aventures de Mario permet de redécouvrir l’univers du célèbre plombier sous un format généreux et particulièrement divertissant. Le recueil rassemble plusieurs épisodes emblématiques, enrichis de nombreux contenus inédits qui raviront aussi bien les lecteurs de longue date que les nouveaux venus. Les premières histoires en couleurs apportent une touche de fraîcheur, tandis que les autocollants, la galerie d’illustrations et les commentaires de l’auteur offrent un regard intéressant sur la création de la série. L’humour, omniprésent, accompagne des péripéties dynamiques où Mario, Luigi et leurs compagnons enchaînent les situations loufoques avec une énergie communicative. Le dessin conserve son style expressif et foisonnant, fidèle à l’esprit des jeux vidéo, tout en restant parfaitement lisible. L’ensemble constitue un ouvrage agréable à feuilleter, riche en clins d’œil et en bonus, qui célèbre avec enthousiasme l’une des licences les plus emblématiques du jeu vidéo.

Super Mario Manga Adventures – Best selection est un recueil, au format manga, des éditions Soleil Manga. Un recueil qui propose de retrouver Mario et Luigi dans de folles aventures, en couleurs ou bichromie, avec des récits incontournables et quelques chapitres inédits. L’ouvrage offre aussi une belle galerie d’illustrations, ainsi qu’un sticker officiel !

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