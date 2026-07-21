Skara chasseuse de monstres – La citadelle de Jomsborg

La citadelle de Jomsborg est le deuxième tome de la série jeunesse Skara chasseuse de monstres, des éditions Glénat, paru en juin 2026. Une bande dessinée captivante, mêlant action, loyauté, quête et sororité, de Jérôme le Gris et Letizia Depedri.

Skara marche difficilement dans la neige. Elle demande à Runa si la bête du tumulus a pu les suivre. Runa, qui tire difficilement le brancard avec le prêtre, explique que non. Elle pense que la croix de Bojan l’a détruite et qu’il n’y a plus rien à craindre. Skara, rassurée, demande où se trouve la citadelle où veut l’emmener Runa. La sorcière affirme qu’ils ne sont plus très loin. Mais Skara semble s’agacer… Ce détour et le fait de marcher dans la neige la ralentissent. Elle avait promis à Urd de chasser des monstres, pas de soigner un prêtre ! Ces dires interpellent la sorcière. La jeune chasseuse explique que dans un rêve, la tisseuse lui a expliqué qu’il fallait qu’elle retrouve les monstres qui étaient arrivés à passer. Elle doit réparer ce qu’elle a fait. Runa comprend que c’est à cause d’elle que les portes se sont ouvertes.

Une aventure nordique pleine d’énergie confirme les belles promesses du premier tome en mêlant avec brio fantasy, action et humour. Gravement blessé, Bojan ne doit son salut qu’à la détermination de Skara, prête à défier les anciennes lois des Jomsvikings pour sauver son compagnon. Cette nouvelle étape permet d’approfondir les liens entre les personnages, notamment l’amitié naissante entre Skara et Runa, qui gagnent en complicité au fil des épreuves. Les dialogues modernes et pleins de répartie apportent une fraîcheur bienvenue, sans nuire à la tension des affrontements ni à l’atmosphère inspirée de la mythologie nordique. La bande dessinée alterne habilement moments drôles, scènes spectaculaires et révélations qui enrichissent progressivement l’univers. Le dessin expressif de Letizia Depedri, porté par des couleurs lumineuses et une mise en scène dynamique, sublime chaque séquence. Ce deuxième tome rythmé, captivant et avec des personnages particulièrement attachant donne irrésistiblement envie de découvrir la suite.

La citadelle de Jomsborg est le deuxième tome de la série fantasy jeunesse Skara chasseuse de monstres, des éditions Glénat. Un album captivant, qui présente la suite des aventures de la jeune chasseuse, accompagnée d’une sorcière et d’un prêtre qu’elle tente de sauver.

Un album à retrouver aussi sur Amazon