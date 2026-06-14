Miss Lorraine 2026 : une élection anniversaire au zoo d’Amnéville

Nuncia Dumorné 14/06/2026 A la une, Alsace-Lorraine, En Région, Evènements, interview, Spectacle Laissez un commentaire 297 Vues

L’élection de Miss Lorraine 2026 se tiendra le samedi 12 septembre au zoo d’Amnéville, en Meurthe‑et‑Moselle. Un cadre inédit pour un événement qui s’annonce particulièrement festif.

Seize candidates, âgées de 18 à 30 ans, se préparent à décrocher la couronne régionale qui leur ouvrira les portes du concours Miss France, l’un des rendez‑vous les plus suivis de l’année.

Pour cette édition, Stéphanie Didon, déléguée régionale, promet un spectacle exceptionnel : l’événement marquera les 10 ans de Miss Lorraine, célébrés sous le thème des « Miss Lorraine Awards ». Dix anciennes Miss Lorraine seront présentes pour l’occasion, renforçant le caractère anniversaire de la soirée.

Le programme s’annonce riche : un spectacle, des tableaux artistiques, la présence de Hinaupoko Devèze, Miss France 2026, Camille L’Étang, Miss Lorraine 2025, plusieurs invités de marque.

Une invitée d’honneur, dont l’identité reste volontairement secrète, viendra ajouter une touche de mystère à l’événement.

Rendez-vous le 12 Septembre . La billetterie, c’est ici 

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