La Cité d’Angèle – Tome 1 : De New York à Chicago – Éditions Glénat Jeunesse

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Disponible depuis le 1er juillet 2026 aux Éditions Glénat Jeunesse, La Cité d’Angèle ouvre une trilogie mêlant récit initiatique, carnet de voyage et documentaire accessible dès 7 ans !

Depuis le déménagement d’Angèle à Los Angeles, Louis peine à vivre l’absence de sa meilleure amie. Plutôt que de laisser la distance s’installer entre eux, il décide d’entreprendre un incroyable voyage à travers les États-Unis pour la rejoindre. Une aventure qui sera aussi l’occasion de découvrir un pays, ses paysages, son histoire…mais surtout de découvrir qu’il est capable de bien plus qu’il ne l’imaginait !!

Le décor

Depuis son installation à Los Angeles, Angèle vit difficilement son déracinement. Loin de New York, de ses amis et de tous ses repères, elle se retrouve isolée, et il lui semble que ses parents ne mesurent pas l’impact de ce déménagement sur sa vie d’adolescente. Chaque soir, elle retrouve Louis au téléphone, en cachette, pour continuer à partager leur quotidien malgré les milliers de kilomètres qui les séparent.

Mai, ce soir, Louis lui annonce une nouvelle incroyable : il va venir la rejoindre !!! Pas en avion, il préfère garder les pieds sur terre malgré sa fascination pour ces immenses « oiseaux », mais en traversant tout le territoire des États-Unis étape après étape, avec le soutien de ses parents, qui voient dans cette aventure une formidable occasion de s’épanouir !! Pendant qu’Angèle s’inquiète pour lui, Louis prépare minutieusement son itinéraire. Le seul indice qu’Angèle lui laisse pour la retrouver ? « Pense à mon chanteur préféré ! » !! Départ de NY, puis son premier arrêt sera Chicago !

Ce voyage ne tardera pas à lui réserver ses premiers défis, ses premières rencontres, et prendre peu à peu conscience de l’immensité de son pays !

Le point sur la BD

Un récit né du podcast Encore une histoire, imaginé par Céline Kallmann et Benjamin Muller. Ici, adapté en bande dessinée illustrée par Nicolas Grebil, transforme un simple road trip en véritable récit d’apprentissage !!

À chaque étape, le jeune protagoniste ne se contente pas de traverser une nouvelle ville. Il en découvre l’histoire, les spécialités culinaires, les monuments, les musées et les petites anecdotes qui font son identité. Le lecteur voyage à ses côtés et apprend, finalement, sans jamais avoir l’impression de suivre un cours de géographie !

Cette première partie de La cité d’Angèle, raconte aussi le passage vers l’autonomie. Quitter sa zone de confort, affronter l’inconnu, gérer ses inquiétudes, faire confiance aux autres… Chaque étape du voyage devient une nouvelle expérience qui fait « grandir » Louis. La narration reste très intimiste et prend le temps de montrer les émotions des deux adolescents. On partage leurs doutes, leurs peurs, leur enthousiasme et leur émerveillement face aux découvertes qui jalonnent ce périple !

Visuellement, les Éditions Glénat Jeunesse propose un grand format BD agréable à parcourir. Les illustrations alternent harmonieusement avec les passages narratifs, offrant une lecture très fluide qui laisse toute la place à l’émerveillement ! Les personnages sont expressifs, les décors riches en détails et chaque étape du voyage donne envie de prolonger la découverte. Le bonus : un QR code présent au début de l’ouvrage qui permet d’écouter le récit original, particulièrement sympathique pour les jeunes lecteurs !

Conclusion

Avec ce premier tome, La Cité d’Angèle publiée auxÉditions Glénat Jeunesse, donne autant envie de voyager que de grandir. Derrière ce voyage initiatique déguisé en carnet de voyage se cache une belle histoire d’amitié, d’émancipation et de découverte de soi ! Une lecture chaleureuse et pleine de curiosité qui invite les plus jeunes à regarder le monde autrement. Et qui pourrait bien donner à certains l’envie de quitter, eux aussi, leur zone de confort pour partir à l’aventure !