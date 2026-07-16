Jezebel – Ed. Tabou

Jezebel est un récit complet, un album pour public mature, d’Éon, paru aux éditions Tabou, fin mai 2026. Une bande dessinée érotique qui explore la frontière trouble entre passion et domination, attachement et dépendance, liberté et abandon, dans un récit intime et troublant.

Une lettre bouleversante ouvre le récit. Une femme y annonce à l’homme qu’elle devait épouser qu’elle a choisi de partir avant leur mariage. Sans chercher à obtenir son pardon, elle tente d’expliquer une décision aussi douloureuse qu’irrévocable. Consciente de la souffrance qu’elle lui inflige, elle rappelle la bonté, la compréhension et l’amour dont il a toujours fait preuve à son égard. Le souvenir de leur unique dispute ravive ses doutes et souligne combien leur histoire aurait pu suivre un autre chemin. Les mots, empreints de tristesse, de culpabilité et de tendresse, dévoilent un profond conflit intérieur. Elle afirme que son cœur restera à jamais attaché à lui . Mais elle avoue pourtant avoir donné le reste d’elle-même à un autre homme. Cette confession intime laisse entrevoir un drame sentimental. Les sentiments, les choix et les renoncements s’entremêlent avec une grande intensité émotionnelle. La femme continue de s’expliquer…

Un récit érotique, sombre et troublant explore les méandres du désir, de l’emprise et des blessures affectives à travers le destin de Jezebel, une jeune femme marquée par une enfance chaotique et des relations toxiques. L’intrigue dépasse largement le simple registre érotique pour proposer une réflexion sur les mécanismes de la manipulation, les passions destructrices et les limites de la liberté individuelle. Les personnages, complexes et ambivalents, évoluent dans une atmosphère où amour, culpabilité et dépendance s’entremêlent sans cesse. La narration dévoile progressivement les événements qui ont façonné l’héroïne, renforçant la dimension psychologique du récit. Le dessin réaliste, particulièrement soigné, sublime les expressions, les décors et les mises en scène, tout en servant l’intensité dramatique de l’histoire. Les planches dégagent une élégance graphique qui accompagne parfaitement cette œuvre adulte. La bande dessinée est aussi dérangeante que captivante, où les émotions occupent une place aussi importante que la sensualité.

Jezebel est un roman graphique érotique, d’Éon, paru aux éditions Tabou, pour public averti. Un récit troublant, qui invite à la réflexion, entre manipulation, passions destructrices, liberté, désir, abandon… Le portrait d’une jeune femme sensible, passionnée, mais aussi contradictoire et peut-être aveuglée.

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