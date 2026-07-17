Great Big Beautiful Life – Ed. Hauteville

Great Big Beautiful Life est un roman d’Emily Henry, paru aux éditions Hauteville, en juin 2026. Une romance qui dévoile deux histoires. Il y à celle d’Alice Scott, chroniqueuse qui doit rédiger les mémoires de la célèbre Margaret Ives, qui présente ainsi un deuxième récit touchant.

Début de l’histoire :

Un vieux dicton affirme que toute histoire possède toujours trois versions : la sienne, la vôtre et la vérité. Cette formule, attribuée à Robert Evans, célèbre producteur et scénariste hollywoodien, s’applique aussi bien au journalisme qu’au cinéma. Les faits, eux, restent essentiels. Robert Evans a été marié sept fois. Alice Scott, journaliste au Scratch et aspirante biographe, fréquente un homme depuis sept mois. Mais leur relation n’est pas encore officiellement définie. Tous deux mesurent un mètre soixante-quinze. La carrière d’Alice semble enfin prête à prendre un tournant décisif. Pourtant, au lieu de saisir cette occasion, elle reste immobile dans sa voiture de location, climatisation poussée au maximum, à parcourir la page IMDb d’un homme dont elle ignorait encore l’existence quelques minutes auparavant. Cette recherche improvisée lui permet surtout de retarder le moment d’affronter une opportunité capable de bouleverser son avenir.

Avis et descriptif :

Le roman sensible et profondément émouvant mêle avec finesse romance, secrets de famille et quête de vérité. Deux écrivains, Alice et Hayden, se retrouvent en concurrence pour rédiger la biographie d’une mystérieuse héritière dont le passé renferme bien des zones d’ombre. L’alternance entre l’enquête menée dans le présent et les confidences de Margaret donne au récit une construction captivante. Chaque révélation enrichit progressivement l’intrigue. La relation entre Alice et Hayden évolue avec naturel. Elle semble portée par des échanges sincères, une confiance naissante et une grande délicatesse. Les personnages, imparfaits et profondément humains, séduisent par leur sensibilité et leurs blessures. Au-delà de la romance, le récit explore avec justesse les thèmes du deuil, de la mémoire, des liens familiaux et du poids des histoires transmises. Une écriture élégante, pleine d’émotion et de douceur, qui offre une lecture touchante, immersive et riche en nuances, longtemps marquante après la dernière page.

Great Big Beautiful Life est un roman touchant, des éditions Hauteville, qui présente deux écrivains en compétition pour écrire la biographie d’une mystérieuse héritière. Une romance délicate naît au fil de leur enquête offrant une lecture sensible, émouvante et immersive. Le récit oscille entre secrets de famille, mémoire, deuil et sentiments.

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