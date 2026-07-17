NEW ORDER « THE BEST OF / THE REST OF » : le groupe britannique revisite sa légende avec un coffret aussi généreux qu’indispensable !

Trente ans après la sortie de The Best Of et The Rest Of, New Order réunit ces deux compilations historiques dans un imposant coffret Deluxe de quatre CD, enrichis de nombreux remixes rares et inédits. Une plongée passionnante dans l’œuvre d’un groupe qui après avoir survécu au traumatisme de Joy Division a inventé une nouvelle façon de penser la pop britannique en la mariant définitivement aux musiques électroniques.

Trente ans après la sortie de ces deux compilations, New Order offre une synthèse particulièrement éclairante de son parcours. Héritier de Joy Division sans jamais en prolonger le modèle, le groupe formé par Bernard Sumner, Peter Hook, Stephen Morris et Gillian Gilbert a construit, dès le début des années 1980, une identité singulière où la rigueur du post-punk rencontrait la culture des clubs, des synthétiseurs et des musiques électroniques.

Avec “The Best Of / The Rest Of”, Warner remet en lumière deux compilations majeures des années 1990 dans une édition Deluxe de quatre CD entièrement remastérisée. Plus qu’une simple réédition, ce coffret raconte l’histoire d’un groupe qui n’a jamais cessé d’influencer les générations suivantes. Et rappelle surtout pourquoi New Order demeure une référence absolue pour les amateurs de pop comme de musique électronique.

Le premier disque constitue une remarquable porte d’entrée dans l’univers du groupe. Il aligne seize singles devenus des classiques, enregistrés entre le milieu des années 1980 et le début des années 1990. Peu de formations peuvent se vanter d’une telle succession de morceaux devenus intemporels. Impossible de ne pas commencer par “True Faith”, chef-d’œuvre de pop électronique publié en 1987 sur la compilation Substance. Mélodie catchy, mélancolie lumineuse, refrain imparable, la signature New Order est déjà là. Même constat pour “Bizarre Love Triangle”, extrait de Brotherhood (1986), dont la construction d’une efficacité redoutable continue d’enflammer les pistes de danse près de quarante ans après sa sortie. Autre monument, “Blue Monday ’88” remet en lumière le plus célèbre morceau du groupe. Initialement publié en 1983 avant d’être remixé en 1988, ce titre révolutionnaire a profondément marqué l’histoire des musiques électroniques. Sa ligne de basse synthétique, sa boîte à rythmes implacable et son groove mécanique continuent d’inspirer des générations d’artistes.

Le coffret rappelle aussi la richesse de l’eouvre du groupe. “The Perfect Kiss”, extrait de Low-Life (1985), demeure une fascinante montée en puissance entre tension rock et pulsations électroniques. “Fine Time”, tiré de Technique (1989), témoigne de l’influence de l’acid house découverte à Ibiza sur le groupe. Quant à “Regret”, issu de Republic (1993), il représente l’une des plus belles réussites pop des années 1990, portée par des guitares plus affirmées sans jamais renier l’identité électronique de New Order. Autour de ces incontournables gravitent “Thieves Like Us”, “Shellshock”, “Touched By The Hand Of God”, “Round & Round”, “Vanishing Point”, “Ruined In A Day” ou encore “World In Motion”, hymne de la Coupe du monde 1990 devenu un immense succès populaire. Ensemble, ces morceaux racontent l’évolution d’un groupe qui n’a jamais cessé de faire dialoguer mélodies pop, rythmiques dance et expérimentations sonores.

L’autre grande réussite du coffret demeure The Rest Of. Lors de sa sortie, en 1995, peu de groupes osaient confier leur répertoire à des producteurs issus de la techno, de la house ou de l’ambient. Le résultat témoigne de la respectabilité dont bénéficie alors le groupe auprès du monde des clubs. Les Allemands Hardfloor, spécialistes de l’acid techno et véritables virtuoses de la Roland TB-303, livrent une version hypnotique de “Blue Monday”. L’Américain Shep Pettibone, remixeur historique de Madonna, George Michael ou Pet Shop Boys, apporte une certaine élégance house à “True Faith”. Le Britannique Howie B, figure du trip-hop (collaborateur de Björk, U2 ) revisite “Age Of Consent” dans une ambiance plus aérienne. Le Belge CJ Bolland, pionnier de la techno européenne, offre une lecture puissante de “Temptation”, tandis que Dave Clarke, le “baron de la techno”, transforme lui “Everything’s Gone Green” en véritable machine de guerre électro. Enfin, difficile de ne pas saluer le travail de Richie Hawtin. Sous ses allures minimalistes, son remix de “Blue Monday-95” déconstruit totalement le morceau pour en révéler une architecture plus radicale, plus futuriste. Trente ans plus tard, ces remixes ont conservé toute leur force et montrent combien l’univers de New Order se prêtait à ses relectures électroniques.

Si ces deux albums constituent déjà des classiques, l’intérêt majeur de cette nouvelle édition réside dans les deux CD supplémentaires. Warner y rassemble une série de versions alternatives, de remixes rares et plusieurs mixes totalement inédits ou jamais publiés sur CD. On y retrouve notamment le Sub Sub Remix de Spooky, plusieurs nouvelles versions de 1963, des remixes signés Joe T. Vannelli, des variantes de True Faith, World, Regret ou encore une nouvelle version alternative du remix de Richie Hawtin sur Blue Monday. Ce patient travail d’archives donne toute sa cohérence à cette réédition. Car New Order a toujours entretenu un rapport singulier avec les remix. Bien avant que cette pratique ne devienne systématique dans l’industrie musicale, le groupe considérait déjà ses chansons comme une matière vivante, une œuvre en perpétuelle mutation, susceptible d’être réinventée au gré des producteurs, des clubs et des évolutions de la musique électronique.

Avec “The Best Of / The Rest Of”, New Order rappelle combien son influence demeure immense. Cette édition enrichie et remastérisée rassemble les chansons qui ont façonné son histoire tout en mettant en lumière l’importance du remix dans son identité artistique. Grâce à ses nombreux inédits, à la qualité de sa remasterisation et à la richesse de son contenu, ce coffret s’adresse autant à ceux qui souhaitent découvrir l’œuvre de New Order qu’aux collectionneurs les plus exigeants. Une rétrospective aussi complète que passionnante, qui s’impose aujourd’hui comme l’édition de référence consacrée à l’un des groupes les plus novateurs de la pop moderne. Faites passez…

Jean-Christophe Mary

Disque 1

01 True Faith-94

02 Bizarre Love Triangle-94

03 1963-94

04 Regret

05 Fine Time

06 The Perfect Kiss

07 Shell Shock

08 Thieves Like Us

09 Vanishing Point

10 Run 2

11 Round & Round-94

12 World (Price Of Love)

13 Ruined In A Day

14 Touched By The Hand Of God

15 Blue Monday-88

16 World In Motion

Disque 2

01 World (Perfecto Mix)

02 Blue Monday (Hardfloor Mix)

03 True Faith (Shep Pettibone Remix)

04 Confusion (Pump Panel Reconstruction Mix)

05 Touched By The Hand Of God (Biff & Memphis Remix)

06 Bizarre Love Triangle (Armand Van Helden Mix)

07 Ruined In A Day (K-Klass Remix)

08 Regret (Fire Island Mix)

09 Age Of Consent (Howie B. Remix)

10 Spooky (Magimix)

Disque 3

01 Let’s Go (Nothing For Me)

02 Bizarre Love Triangle (Remix)

03 1963-95

04 Everything’s Gone Green (Dave Clarke Mix)

05 Temptation (CJ Bolland Mix)

06 Blue Monday-95 (Hawtin Mix)

07 TrueFaith-94 (Perfecto Mix)

08 1963 (Lionrock M6 Sunday Morning Mix) *unreleased on cd

09 Confusion (Pump Panel Floatation Mix)

10 Everything’s Gone Green – Electric Green

11 Spooky (Nightstripper Mix)

12 1963-95 (Blackout Mix)

Disque 4

01 1963 (94 Remix) *unreleased

02 Spooky (Sub Sub Remix) 12” Mix *unreleased mix

03 Blue Monday-95 (Hardfloor Dub)

04 1963 (Joe T. Vanelli Light Mix) *unreleased on cd

05 TrueFaith-94 (Eschreamer Dub)

06 World (The Price of Dub) *unreleased on cd

07 True Faith (Sexy Disco Dub) *unreleased on cd

08 Regret (Sabres Slow ‘n’ Low) *unreleased on cd

09 Blue Monday (Hawtin Mix – Alternate Version 2) *unreleased mix