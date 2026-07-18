La poussière sous le tapis : #metoo et vous ?

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Louison, jeune comédienne prometteuse, a été giflée par son partenaire, une star du théâtre. Toute l’équipe artistique a été témoin de cet incident. Louison veut porter plainte, mais personne ne la soutient.

« Tu ne peux pas aller à la police parce qu’on est de gauche ! » L’autrice Coralie Lascoux expose avec malice et justesse nos contradictions pour lutter contre les violences sexistes. On ne peut que soutenir la libération de la parole post MeToo. Pour autant à chaque nouvelle médiatisation, la parole de la victime est contextualisée à sa décharge.Après tout, on veut bien que ça change, mais pas trop quand même.

« C’est un connard, un connard connu… Mais je ne veux pas perdre ce théâtre parce que tu veux exploser le patriarcat ! » Une gifle, ça passe, on ne va pas en faire tout un drame. La première partie de la pièce est un portrait acerbe de notre société. Une confrontation de postures vindicatives, où chacun reste sur ses positions. Autant par conviction que par opportunisme, mais surtout par un égoïsme crasseux qui peine à dissimuler une hypocrisie collective.

Coralie Lascoux retourne alors soudain le tapis, et transforme ce huis-clos dramatique en un tribunal populaire à l’humour grinçant. Place à un apéritif surréaliste, où les masques tombent et les langues se délient. Le ridicule ne tue pas, les violences sexistes si. Quitte à être jugé, autant en rire. Et c’est parti pour un carnage récréatif qui dépeint à l’absurde chaque posture politique : la féministe carriériste, la complice attentiste, la combattante arriviste, le machiste déconstruit et l’idiot sensible.

La poussière sous le tapis est une farce sauvage qui sonne l’alerte. En 2025, le ministère de l’Intérieur a recensé 473 000 victimes de violences physiques et 164 féminicides. Il faut que ça change, et vite.

La poussière sous le tapis

Théâtre Le Funambule Montmartre, jusqu’au 30 août 2026

De et mise en scène : Coralie Lascoux.

Avec : Camille Remy, Emilie Pfeffer, Thomas Lempire, Coralie Lascoux, Thomas Pelikan.