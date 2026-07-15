Petites histoires de mots – Ed. Larousse

Petites histoires de mots est un petit ouvrage des éditions Larousse, curieux et raffiné, paru en juin 2026. Un petit livre de plus de 220 pages, tout de même, qui propose un voyage intéressant parmi 250 curiosités lexicales qui dévoilent l’origine des expressions.

Le livre débute rapidement avec son premier mot : abeille. L’insecte laborieux et généreux était le symbole de la royauté dans l’Egypte antique. Chez les Grecs, ou symbolique chrétienne, l’abeille a marqué de tous temps… Dans l’ordre alphabétique, les mots s’enchaînent, avec désignation, explications, entre origine et sens, voire même les expressions françaises. Aussi, un peu plus loin le mot « adorer » trouve l’expression : Brûler ce que l’on a adoré. Une expression qui signifie qu’il faut renoncer à ses opinions au profit d’autres complètement opposées. Car, selon la légende, Clovis, le roi franc, en mauvaise posture sur le champ de bataille de Tolbiac, se serait résolu à implorer, après tous les dieux païens, celui de son épouse qui était chrétienne. Ainsi, il aurait obtenu le gain de bataille, et aurait décidé de se faire baptiser avec nombre de ses guerriers.

Un véritable hommage à la langue française se dévoile au fil des pages de ce petit ouvrage aussi élégant qu’enrichissant. Présentées par ordre alphabétique, les nombreuses anecdotes invitent à explorer l’origine de mots, d’expressions et de tournures parfois oubliées, parfois étonnantes, mais toujours fascinantes. Chaque page révèle une curiosité lexicale, une référence historique ou littéraire, ainsi qu’une explication accessible qui met en lumière toute la richesse du vocabulaire français. Quelques illustrations discrètes accompagnent agréablement la lecture. La lecture se savoure librement, au gré des envies, sans ordre imposé, ce qui rend l’ensemble particulièrement agréable à feuilleter. À la fois ludique, instructif et plein de charme, ce recueil constitue une belle idée de cadeau pour tous les passionnés de mots, de culture et des subtilités de la langue française.

Petites histoires de mots est un petit ouvrage qui vient compléter une nouvelle collection de petits livres précieux, des éditions Larousse, à la fabrication soignée et délicate. Un recueil qui offre à découvrir les mots de la langue française autrement, ou expressions, entre anecdotes historiques, références littéraires, pour mieux en comprendre le sens.

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