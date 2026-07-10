Retour vers le Futur : Le Musical arrive enfin à Paris

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Retour vers les Futur : The Musical s’installe à La Seine Musicale pour seulement 20 représentations exceptionnelles en version originale surtitrée en français. Déjà applaudi par 4,7 millions de spectateurs à travers le monde, ce spectacle événement promet une immersion spectaculaire dans l’univers culte de Marty McFly et Doc Brown.

Marty McFly et Doc Brown reprennent la route… direction Paris

Quarante ans après avoir marqué l’histoire du cinéma, Retour vers le futur continue de faire rêver toutes les générations.

En 2027, le célèbre duo formé par Marty McFly et l’inoubliable Doc Brown prend vie sur scène avec Retour vers le Futur : Le Musical, l’adaptation officielle de la trilogie culte.

Présenté en version originale avec surtitres français, ce spectacle s’annonce comme l’un des grands rendez-vous culturels de l’année à La Seine Musicale.

Écrit par Bob Gale, co-créateur des films avec Robert Zemeckis, le musical respecte l’esprit de l’œuvre tout en proposant une mise en scène totalement repensée pour le théâtre.

Un spectacle récompensé dans le monde entier

Depuis sa création à Manchester en 2020, le spectacle ne cesse de séduire les publics.

Après le West End de Londres, Broadway, Sydney ou encore Tokyo, il poursuit son incroyable tournée mondiale avec une escale très attendue à Paris.

Le succès est impressionnant :

plus de 4,7 millions de spectateurs

Olivier Award 2022 de la meilleure comédie musicale

de la meilleure comédie musicale quatre WhatsOnStage Awards

Broadway World Award du meilleur nouveau musical.

Mais au-delà des récompenses, c’est surtout son incroyable sens du spectacle qui fait la différence.

Des effets spéciaux bluffants et une DeLorean plus vraie que nature

Sur scène, la célèbre DeLorean reprend vie grâce à des effets spéciaux spectaculaires.

Illusions visuelles, décors futuristes, ambiance pop, chorégraphies, humour et musique se succèdent à un rythme effréné.

Les fans retrouveront tous les moments emblématiques du film tandis que les nouveaux spectateurs découvriront une aventure familiale aussi drôle qu’émouvante.

Le résultat est un véritable voyage dans le temps où nostalgie, émotion et performances techniques se mélangent avec une remarquable efficacité.

🏆 Récompenses :

Olivier Award de la meilleure comédie musical

4 WhatsOnStage Awards

Broadway World Award

Infos pratiques

Spectacle surtitré en français du 23/09/2027 au 10/10/2027 à 20 h

La Seine Musicale – 1 Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

Tarifs : à partir de 38 euros

Réserver

🎭 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Back to the Future : The Musical ? ✨ Est-ce que ça vaut le coup ? Clairement oui. Le spectacle réussit le pari de faire revivre l’univers culte de Retour vers le futur sans le copier. Les effets spéciaux impressionnent, la musique emporte le public et la célèbre DeLorean provoque de véritables moments de magie. Un divertissement familial spectaculaire. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ? Pour les fans de la trilogie, les amateurs de grandes comédies musicales, les familles et tous ceux qui aiment les spectacles à grand déploiement. ⏳ Durée / rythme Le rythme est soutenu du début à la fin. Les scènes s’enchaînent rapidement entre humour, chansons, émotions et effets spéciaux. ⭐ Points forts / faibles Points forts : effets spéciaux bluffants, DeLorean spectaculaire, humour fidèle au film, musique entraînante, mise en scène ambitieuse. Point faible : les nostalgiques retrouveront beaucoup d’éléments du film, ce qui laisse peu de place aux surprises scénaristiques. 🎯 Verdict clair Un des spectacles événement de 2027. Si vous aimez les grandes productions internationales, les effets spéciaux et les univers cultes, Retour vers le Futur : Le Musical mérite clairement le détour.

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