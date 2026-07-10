Retour vers le Futur : Le Musical arrive enfin à Paris

Retour vers les Futur : The Musical s’installe à La Seine Musicale pour seulement 20 représentations exceptionnelles en version originale surtitrée en français. Déjà applaudi par 4,7 millions de spectateurs à travers le monde, ce spectacle événement promet une immersion spectaculaire dans l’univers culte de Marty McFly et Doc Brown.
Marty McFly et Doc Brown reprennent la route… direction Paris
Quarante ans après avoir marqué l’histoire du cinéma, Retour vers le futur continue de faire rêver toutes les générations.
En 2027, le célèbre duo formé par Marty McFly et l’inoubliable Doc Brown prend vie sur scène avec Retour vers le Futur : Le Musical, l’adaptation officielle de la trilogie culte.
Présenté en version originale avec surtitres français, ce spectacle s’annonce comme l’un des grands rendez-vous culturels de l’année à La Seine Musicale.
Écrit par Bob Gale, co-créateur des films avec Robert Zemeckis, le musical respecte l’esprit de l’œuvre tout en proposant une mise en scène totalement repensée pour le théâtre.
Un spectacle récompensé dans le monde entier
Depuis sa création à Manchester en 2020, le spectacle ne cesse de séduire les publics.
Après le West End de Londres, Broadway, Sydney ou encore Tokyo, il poursuit son incroyable tournée mondiale avec une escale très attendue à Paris.
Le succès est impressionnant :
- plus de 4,7 millions de spectateurs
- Olivier Award 2022 de la meilleure comédie musicale
- quatre WhatsOnStage Awards
- Broadway World Award du meilleur nouveau musical.
Mais au-delà des récompenses, c’est surtout son incroyable sens du spectacle qui fait la différence.
Des effets spéciaux bluffants et une DeLorean plus vraie que nature
Sur scène, la célèbre DeLorean reprend vie grâce à des effets spéciaux spectaculaires.
Illusions visuelles, décors futuristes, ambiance pop, chorégraphies, humour et musique se succèdent à un rythme effréné.
Les fans retrouveront tous les moments emblématiques du film tandis que les nouveaux spectateurs découvriront une aventure familiale aussi drôle qu’émouvante.
Le résultat est un véritable voyage dans le temps où nostalgie, émotion et performances techniques se mélangent avec une remarquable efficacité.
🏆 Récompenses :
- Olivier Award de la meilleure comédie musical
- 4 WhatsOnStage Awards
- Broadway World Award
Infos pratiques
Spectacle surtitré en français du 23/09/2027 au 10/10/2027 à 20 h
La Seine Musicale – 1 Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt
Tarifs : à partir de 38 euros
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