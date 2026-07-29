Exposition Drogues au Musée de l’Homme : une plongée fascinante au cœur des substances psychoactives

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Exposition Drogues Musée de l’Homme : du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027, le célèbre musée parisien propose une exposition inédite pour comprendre l’histoire, les usages et les enjeux des substances psychoactives à travers les cultures, les époques et les sociétés humaines.

Exposition Drogues au Musée de l’Homme

Les drogues fascinent, inquiètent et interrogent depuis toujours. À l’automne 2026, le Musée de l’Homme propose une grande exposition consacrée aux substances psychoactives. L’objectif ? Aller au-delà des idées reçues et offrir au public une meilleure compréhension d’un phénomène présent dans toutes les sociétés humaines.

Du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027, les visiteurs découvriront une approche scientifique, historique et culturelle des drogues. L’exposition ne cherche ni à banaliser ni à dramatiser le sujet. Elle propose plutôt de décrypter les usages, les représentations et les enjeux liés à ces substances qui accompagnent l’humanité depuis des millénaires.

Pensée pour être accessible dès 12 ans, cette exposition croise plusieurs disciplines : anthropologie, médecine, sociologie, histoire, psychologie, écologie et économie.

Une exposition pour comprendre

Champignons hallucinogènes, plantes médicinales, cannabis, café, tabac, produits de synthèse ou encore substances utilisées dans certains rites : la première partie de l’exposition propose un vaste panorama des produits psychoactifs connus à travers le monde.

Le parcours rappelle une idée essentielle : la notion de « drogue » n’est pas uniquement scientifique. Elle dépend aussi des cultures, des périodes historiques et des réglementations.

Ainsi, une même substance peut parfois être considérée comme un remède, un produit interdit ou une source d’expérience sensorielle selon les sociétés.

Grâce à des dispositifs interactifs, les visiteurs pourront également mieux comprendre les effets des psychotropes sur le cerveau et le corps humain.

L’exposition révèle aussi une réalité étonnante : les premières traces de consommation de substances psychoactives remontent à la Préhistoire. Et l’être humain n’est pas la seule espèce concernée, certains animaux ayant eux aussi des comportements associés à une forme d’ivresse.

Pourquoi consomme-t-on des substances psychoactives ?

La deuxième partie de l’exposition s’intéresse aux motivations qui poussent les individus à consommer.

Les raisons sont nombreuses et parfois très différentes selon les contextes :

rechercher un effet thérapeutique ;

partager une pratique culturelle ou sociale ;

améliorer ses performances physiques ou intellectuelles ;

explorer des expériences spirituelles ;

stimuler la créativité artistique ;

simplement rechercher du plaisir.

Le Musée de l’Homme invite ainsi à dépasser les jugements rapides pour analyser un phénomène complexe avec un regard scientifique.

Du producteur au consommateur

L’exposition explore ensuite toute la chaîne qui entoure les substances psychoactives.

De la culture du pavot aux laboratoires clandestins, des routes commerciales historiques aux réseaux actuels, le parcours montre comment les drogues influencent l’économie mondiale, l’environnement et les sociétés.

Les visiteurs découvriront également les différences entre produits légaux et illégaux, ainsi que les stratégies commerciales utilisées pour influencer les consommateurs.

Cette partie aborde aussi les conséquences sanitaires et sociales liées aux trafics, aux dépendances et aux politiques publiques.

Une exposition scientifique et accessible à tous

Avec Exposition Drogues Musée de l’Homme, l’institution poursuit sa volonté d’explorer les grandes questions de société.

Après des expositions consacrées aux préjugés, à l’alimentation ou encore aux migrations, le musée propose cette fois une réflexion originale sur notre relation aux substances psychoactives.

Une occasion rare de découvrir un sujet complexe sous un angle historique, culturel et scientifique.

Infos pratiques

Exposition du 18 novembre 2026 au 6 juin 2027 / Tous les jours de 11h à 19h, sauf le mardi.

Fermeture également les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai et 14 juillet.

Musée de l’Homme – 17 Pl. du Trocadéro et du 11 Novembre, 75116 Paris



Public conseillé : à partir de 12 ans

Tarifs : Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Gratuit pour les moins de 26 ans