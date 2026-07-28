Terminax Conquis – La chute du roi Conq – Ed. Dargaud

La chute du roi Conq est le deuxième tome de la série déjantée Terminax Conquis, des éditions Dargaud, paru en juin 2026. Une bande dessinée de Lorrain Oiseau et Dara Nabati qui offre à découvrir la suite des aventures folles de Luce, Régis et leurs deux enfants sur la planète Terminax Conquis.

Au-dessus de la planète Terminax Conquis se trouve un anneau. Sur cet anneau, une créature veille, les larmes aux yeux. Comme dans un geste de désespoir, cette créature se laisse tomber… Pendant ce temps, dans la maison de Luce et Régis, Aldo prend son petit déjeuner. La maman demande à Régis s’il est prêt, car ils vont bientôt partir. Le père finit de se préparer et la maman rouspète Aldo qui laisse des miettes par terre. L’enfant répond que ça ne sert à rien de se fâcher, car les woop-woop font le ménage derrière eux. Luce réplique que ce n’est pas une raison et qu’ils doivent garder les bonnes habitudes ! Le jeune garçon se tait et reste avec un léger sourire aux lèvres. Sa mère l’observe et lui demande pourquoi il sourit comme ça. Puis, Koolox, qui se tient à ses côtés, la salue. Luce prend peur !

Un deuxième tome poursuit les aventures de la famille de Luce sur Terminax Conquis, où le quotidien réserve une succession de situations aussi improbables que réjouissantes. L’humour naît du regard décalé des extraterrestres sur les habitudes terrestres, transformant les éléments les plus ordinaires en véritables curiosités. Les quiproquos s’enchaînent avec une imagination débordante, tandis que des péripéties extravagantes viennent rythmer un récit plein de surprises. Derrière cette fantaisie assumée se glisse une satire légère des comportements humains, des certitudes et du goût pour le progrès, toujours abordée avec malice et bienveillance. La bande dessinée multiplie les idées originales et conserve un rythme soutenu qui ne laisse aucun temps mort. Les illustrations de Dara Nabati séduisent par leur énergie, leurs personnages expressifs et leurs couleurs éclatantes qui renforcent l’atmosphère joyeuse de l’ensemble. Le trait reste simple, mais efficace, avec les couleurs vives et les personnages expressifs.

La chute du roi Conq est un album de science-fiction déjanté, des éditions Dargaud. Un récit inventif, plein de bonne humeur et d’absurde, qui amuse autant par ses gags que par son regard original sur notre propre monde. L’album se laisse facilement lire, l’aventure reste toujours aussi captivante, curieuse et drôle.

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