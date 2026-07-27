Mon tour du monde inoubliable – Ed. Glénat jeunesse

Mon tour du monde inoubliable est un album jeunesse, de Matt Ralphs et Aysha Tengiz, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2026. Un documentaire qui invite les jeunes lecteurs à découvrir 12 cités d’exception, à travers un tour du monde coloré et plein de peps.

Un sommaire présente une mappemonde, avec douze cités d’exception à découvrir au fil des pages. Une première double page souhaite la bienvenue pour un voyage exceptionnel à venir. Il va falloir attacher sa ceinture et ouvrir grands les yeux. Un périple ébouriffant va conduire les enfants à travers une douzaine de belles cités, à travers le monde. Chaque ville va partager ses secrets,. Il y a Mexico et cuisine savoureuse, Budapest et ses thermes relaxants… Des étapes autour du monde qui mettent aussi en avant la richesse et la beauté de notre planète, tout comme la bonne humeur et les traditions de ses divers habitants. Ainsi, la balade débute avec Mexico, la capitale du Mexique, qui compte environ 9,3 millions d’habitants. Elle est la plus grande ville hispanophone au monde. Fondée en 1325, par les Aztèques, la cité est l’une des premières apparues sur le continent américain.

Un magnifique album documentaire invite à un incroyable voyage à travers douze grandes métropoles du monde. Il mêle découverte, observation et émerveillement. Chaque étape dévoile l’histoire, les traditions, les habitants et quelques expressions du quotidien, offrant une première approche accessible de cultures variées. Les illustrations foisonnantes regorgent de détails, de scènes de vie et d’animaux dissimulés qui transforment chaque page en un véritable terrain d’exploration. Le grand format met pleinement en valeur la richesse des dessins. Il encourage les jeunes lecteurs à prendre le temps d’observer chaque recoin. La lecture devient ainsi une aventure ludique où curiosité et sens de l’observation sont constamment sollicités. Les informations, présentées avec clarté, éveillent l’intérêt pour les peuples, les coutumes et les lieux emblématiques de chaque ville. Un ouvrage captivant, coloré et vivant, parfait pour nourrir l’imagination, développer la curiosité et donner envie de partir à la découverte du monde.

Mon tour du monde inoubliable est un album jeunesse coloré, des éditions Glénat jeunesse. Un documentaire plein de peps qui invite à explorer le monde à travers douze cités d’exception. Le voyage visuel et culturel offre des illustrations colorées, foisonnantes de détails à observer.

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