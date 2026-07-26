Madonna Confessions II : vingt ans après, la Material Girl et Stuart Price ressuscitent la magie de Confessions on a Dance Floor ! 

Dans la foulée de la réédition des vingt ans de Confessions on a Dance Floor que nous évoquions récemment, Madonna prolonge l’aventure entamée en 2005. Après écoutes et réécoutes, Confessions II est une œuvre où la musique dance retrouve sa dimension émotionnelle, autobiographique et spirituelle. Le résultat est sans conteste son album le plus accompli depuis ces deux dernières décennies.

Quelques semaines seulement après la réédition célébrant les vingt ans de Confessions on a Dance Floor, que nous avions chroniqué ici, Madonna en dévoile aujourd’hui la suite. Loin d’être un exercice de nostalgie, Confessions II prolonge l’esprit du classique de 2005 tout en ouvrant un nouveau chapitre dans une carrière qui continue de se réinventer. Cet album de seize titres, dans sa version deluxe, marque aussi les retrouvailles de Madonna avec Stuart Price, l’architecte sonore du premier Confessions, pour un voyage fluide conçu comme un véritable DJ-set, où house euphorique, disco, electro et grooves électroniques s’enchaînent avec une remarquable cohérence.

Dès les premières minutes, Confessions II rend hommage à l’ADN de son prédécesseur. L’album s’appuie sur cet héritage pour écrire un nouveau chapitre de l’une des carrières les plus influentes de l’histoire de la pop. Tout au long du disque, des échos aux grands albums de Madonna surgissent ici ou là. On y retrouve la sensualité provocante d’Erotica, les textures électroniques empreintes de spiritualité de Ray of Light ainsi que l’atmosphère introspective et expérimentale de Bedtime Stories. Cette continuité artistique donne le sentiment qu’après deux décennies d’explorations parfois inégales, Madonna retrouve enfin son langage naturel.

Les retrouvailles avec Stuart Price constituent la véritable clef de lecture de ce quinzième album studio. Neuf des seize morceaux sont cosignés exclusivement par Madonna et le producteur britannique, tandis que quatre autres réunissent uniquement le duo et un artiste invité. Cette complicité retrouvée irrigue tout l’album, qui s’impose déjà comme une pièce essentielle de sa discographie, renouant avec les univers oniriques, bruts et profondément intimes qui avaient marqué la fin des années 1990 et le début des années 2000.

L’ouverture, « I Feel So Free », donne le ton. Porté par une house hypnotique et libératrice, le morceau célèbre le pouvoir cathartique du dancefloor, tandis que « Good for the Soul » poursuit cette quête spirituelle à travers une production lumineuse où la danse devient un véritable rituel de guérison.

Premier grand moment fédérateur, « Bring Your Love », en compagnie de Sabrina Carpenter, déborde d’une énergie house héritée des années 1990. Le titre conjugue efficacité mélodique et fraîcheur pop sans jamais tomber dans la facilité. Mais le sommet du disque demeure sans doute « Danceteria », mélange de disco, d’électroclash brut et de French Touch sensuelle. Traversé par une surprenante rupture rythmique rocksteady, le morceau raconte les débuts de Madonna, lorsqu’elle faisait écouter ses maquettes aux DJs du Roxy, du Paradise Garage ou de la mythique Danceteria. Au fil du texte surgissent les figures fondatrices de son univers — Mark Kamins, Debi Mazar, Maripol, Jean-Michel Basquiat — dans une déclaration d’amour vibrante à la scène new-yorkaise du début des années 1980.

Le cœur de l’album s’oriente progressivement vers des territoires plus introspectifs. « Love Sensation » et « Love Without Words » célèbrent les vertus réparatrices de l’amour. Une « confession » et une sincérité inhabituelles chez Madonna, qui avait rarement abordé ce thème avec autant de douceur. L’amour apparaît ici comme une force réparatrice, thème finalement peu fréquent chez une artiste qui a longtemps préféré mettre en scène les rapports de pouvoir ou les contradictions du désir.

Cette mise à nue atteint son sommet dans le dernier tiers du disque. « Fragile », morceau d’une grande vulnérabilité, semble évoquer avec pudeur la relation complexe que Madonna entretenait avec son frère Christopher, disparu durant la conception de l’album. Les arrangements dépouillés renforcent l’intimité du propos. « My Sins Are My Savior », traversé de clins d’œil à Erotica, retrouve la sensualité sombre qui faisait la force de cet album culte. « Betrayal », superbe composition trip-hop évoquant Bedtime Stories, cache sous une apparente froideur une rage sourde tournée vers sa défunte belle-mère. L’émouvant « The Test », partagé avec sa fille Lourdes Leon, apparaît comme un véritable moment de guérison familiale, où les deux voix se répondent avec pudeur.

Enfin, « L.E.S. Girl » referme l’album avec une émotion rare. Véritable berceuse électronique où une boîte à rythmes feutrée dialogue avec une guitare délicate, le morceau rappelle subtilement Ray of Light par sa progression harmonique. Madonna regarde son passé, évoquant les loyers difficiles à payer, les vêtements usés jusqu’à la corde et les rêves de la jeune artiste qui arpentait les rues du Lower East Side avant de conquérir le monde. Un titre fort qui en conclusion donne au disque une profondeur autobiographique.

Côté formats, Warner a particulièrement soigné cette sortie. L’album est proposé en CD simple et en vinyle rouge simple de douze titres, tous deux présentés sous la forme d’un mix continu où les morceaux s’enchaînent sans interruption, fidèle au concept de Confessions on a Dance Floor. Le CD est présenté dans un boîtier cristal classique tandis que le vinyle est accompagné d’un poster recto-verso. Les amateurs pourront également se tourner vers les éditions deluxe de seize titres, proposées en double vinyle rose, CD livre ou cassette translucide, enrichies de quatre morceaux supplémentaires.

Avec Confessions II, Madonna renoue pleinement avec l’instinct viscéral, l’audace artistique et l’assurance qui caractérisaient ses plus grands albums. Plus qu’une suite, ce disque constitue l’aboutissement d’un parcours, réunissant l’élégance mélodique, l’intelligence émotionnelle et le flair pop qui ont fait d’elle l’une des artistes les plus influentes de son époque. Œuvre brillante, cohérente et profondément habitée, Confessions II rappelle qu’après plus de quarante ans de carrière, Madonna demeure capable de surprendre, d’émouvoir et de réinventer la musique dance avec une modernité confondante. A écouter très fort et en boucle !

Jean-Christophe Mary

CONFESSIONS II (Warner)

1-I Feel So Free

2-Good for the Soul

3-One Step Away

4-Bring Your Love

5-Danceteria

6-Read My Lips

7-Everything

8-Love Sensation

9-Love Without Words

10-Bizarre

11-School

12-Fragile

13-My Sins Are My Savior

14-Betrayal

15-The Test

16-L.E.S. Girl