A faire peur – L’apiculteur – Ed. Soleil

La série jeunesse A faire peur se complète avec ce troisième tome, L’apiculteur, paru en juin 2026, aux éditions Soleil. Une bande dessinée de Lylian, Ingrid Chabbert et Paul Drouin, qui offre un nouveau récit horrifique pour les enfants, et présente une nouvelle peur…

Les habitants de Trouillensac sont attachés à leur terre, à leur chez-eux, à leurs montagnes et à leurs forêts. La terre de Trouillensac est très fertile, et cela pour une raison simple. Les gens la nourrissent d’ingrédients très spéciaux, qui restent totalement naturels et écologiques. Mais le narrateur ne veut pas en dire plus quant à la nature de ce fertilisant, qui instaure un sentiment de dégoût. Le secret est jalousement gardé… Mais lorsque le tracteur passe dans le champ, des ossements sont remontés ! Puis, il veut raconter l’histoire qui a fait date ici, celle de la petite Elise. Une fillette un peu trop couvée par ses parents, qui a peur de tout, ou presque. Elise supporte difficilement la présence des animaux, alors que son père a décidé d’acheter une vieille ferme en ruine… Le narrateur annonce que c’est là-bas qu’elle va faire une rencontre cauchemardesque !

Ce nouveau tome entraîne les jeunes lecteurs dans une aventure fantastique où l’épouvante côtoie l’action. L’intrigue débute lorsqu’une famille souhaite acheter la ferme d’un mystérieux apiculteur, dont les étranges pouvoirs déclenchent une terrifiante invasion d’abeilles. Entre créatures inquiétantes, passages souterrains et affrontements spectaculaires, le récit enchaîne les rebondissements dans une ambiance rappelant les grands classiques de l’horreur jeunesse. Le suspense progresse rapidement et maintient une tension constante jusqu’à une conclusion surprenante. Les nombreuses références au cinéma fantastique apportent une dimension supplémentaire à cette histoire pensée pour faire frissonner sans effrayer excessivement. Le dessin de Paul Drouin se distingue par son dynamisme. Les couleurs, quant à elles, renforcent l’atmosphère sombre et étrange de chaque scène. Une bande dessinée rythmée, riche en péripéties et en sensations, qui séduira les amateurs d’histoires fantastiques et de mystères destinés au jeune public.

L’apiculteur est le troisième tome de la série d’horreur jeunesse A faire peur, des éditions Soleil. Trouillensac, petite ville paisible, cache des phénomènes terrifiants, c’est le cas pour la ferme aux abeilles, où se déroule cette nouvelle histoire d’épouvante. Elise va devoir affronter ses peurs et combattre seule, pour tenter de sauver ses parents…

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