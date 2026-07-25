24 heures du Mans – 1964-1967 : Le duel Ferrari-Ford est une édition anniversaire, paru aux éditions Glénat, en juin 2026. Un album de Denis Bernard, Robert Paquet et Christian Papazoglakis, à l’occasion de l’anniversaire de la victoire de Ford en 1966. Un récit emblématique et captivant, pour cet album agrémenté d’une nouvelle couverture ainsi que d’un cahier de quelques pages faisant la part belle à Ken Miles et Carrol Shelby.

Mai 1963, le Commendatore s’apprête à signer des contrats de rachat de Ferrari par Ford. En lisant les contrats, le Commendatore se met en colère. Il est hors de question qu’il signe cela et qu’il ne puisse pas maîtriser les choix sportifs ni le budget de Ferrari. Son interlocuteur ne comprend pas. Le Commendatore vend son entreprise, mais souhaite continuer à agir comme s’il en restait le propriétaire, ce qui n’est pas possible ! L’homme finit donc par refuser de signer et repart. Pour les représentants de Ford, il est inutile d’insister, le Commendatore ne veut plus vendre son entreprise. Le mois suivant, après les négociations avec Ferrari, Henry Ford apprend la mauvaise nouvelle et en fait une affaire personnelle. Il pense s’être fait lamentablement rouler dans la farine par Enzo Ferrari. Il veut prendre Ferrari à son propre jeu et le frapper là où ça fera mal, au Mans…

L’album replonge au cœur de l’une des rivalités les plus célèbres de l’histoire du sport automobile. Lorsque Ford et Ferrari s’affrontaient pour la suprématie aux 24 Heures du Mans. Cette réédition enrichie retrace avec précision les enjeux sportifs, industriels et humains qui ont marqué la période 1964-1967, depuis l’échec du rachat de Ferrari jusqu’à la victoire historique de Ford. La bande dessinée met en lumière des personnalités emblématiques, des choix stratégiques déterminants et des courses d’endurance où chaque détail mécanique pouvait décider de l’issue de l’épreuve. Une documentation particulièrement soignée nourrit une narration vivante, rythmée par les rebondissements et les tensions de cette confrontation légendaire. Les illustrations restituent avec fidélité les lignes mythiques des bolides, l’intensité des circuits et l’atmosphère des stands. Les planches inédites ajoutées à cette nouvelle édition prolongent agréablement la lecture. Elles renforcent l’intérêt de cet hommage réussi à une page incontournable de la compétition automobile.

24 heures du Mans – 1964-1967 : Le duel Ferrari-Ford est un album, de la collection Plein gaz, des éditions Glénat. Il retrace avec précision le duel légendaire entre Ford et Ferrari. Un récit captivant qui mêle habilement enjeux sportifs, industriels et humains. Une réédition enrichie qui constitue un bel hommage à l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport automobile.

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