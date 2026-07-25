L’Héritage Goldman 2 : le Grand Tour 2026

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L’Héritage Goldman 2 signe son grand retour avec un nouveau spectacle intitulé Jean-Jacques et les autres. Le 8 novembre 2026 au Dôme de Paris, avant une vaste tournée nationale, ce concert événement célèbre l’immense répertoire de Jean-Jacques Goldman et les tubes qu’il a écrits pour les plus grandes voix françaises.

Un nouveau chapitre pour un succès déjà triomphal

Après avoir conquis des centaines de milliers de spectateurs, L’Héritage Goldman 2 ouvre un nouveau chapitre. Le concept reste le même : faire vibrer le public autour des chansons intemporelles de Jean-Jacques Goldman.

Mais cette fois, le spectacle élargit encore l’horizon. Intitulé Jean-Jacques et les autres, il met aussi en lumière les titres composés pour Céline Dion, Patricia Kaas, Khaled ou encore Johnny Hallyday.

À la direction musicale, on retrouve Erick Benzi. Complice historique de Goldman, il insuffle au show une authenticité rare et une puissance émotionnelle intacte.

Deux heures de tubes et d’émotion collective

Au programme : plus de deux heures de spectacle, 25 chansons incontournables et une troupe d’artistes réunis pour faire revivre ces morceaux devenus cultes ; Pour que tu m’aimes encore, Il me dit que je suis belle, L’Envie, Aïcha, Si tu veux m’essayer… et tant d’autres.

Résultat : une ambiance festive. Des refrains repris en chœur. Et cette sensation rare de partager un patrimoine musical commun.

Infos pratiques

Tournée dans toute la France à partir du 4 novembre 2026

Dates de la tournée 2026

À Paris le dimanche 8 novembre 2026

Dôme de Paris – 34 Bd Victor, 75015 Paris

Durée : Environ 2 heures

Tarifs : à partir de 24,50 euros

RÉSERVER

Est-ce que ça vaut le coup ? Oui, clairement. L’Héritage Goldman 2 réussit à recréer l’émotion intacte des chansons de Jean-Jacques Goldman. On chante. On sourit. Parfois, on a même la larme à l’œil. Pour qui c’est ?

Pour les fans inconditionnels de Goldman. Mais aussi pour celles et ceux qui aiment la grande chanson française. Un spectacle intergénérationnel, parfait en famille ou entre amis. Durée / rythme

Environ 2 heures. Rythme fluide. Alternance entre titres énergiques et moments plus intimes. On ne voit pas le temps passer. Points forts

• 25 tubes incontournables

• Direction musicale fidèle à l’esprit original

• Ambiance fédératrice Points faibles

• L’absence de Jean-Jacques Goldman lui-même (forcément)

• Quelques arrangements peuvent surprendre les puristes 🎯 Verdict clair

Un hommage solide, généreux et fédérateur. L’Héritage Goldman 2 est une valeur sûre pour vibrer au son des plus grands tubes français.