Waacking au 13e Art : Josépha Madoki électrise Paris avec HAUTE COUTURE et D.I.S.C.O.

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Waacking en majesté cet automne à Paris. La Compagnie Madoki investit le 13e Art avec deux spectacles puissants, HAUTE COUTURE et D.I.S.C.O., portés par l’icône internationale Josépha Madoki. Une plongée vibrante dans une danse née dans les clubs de Los Angeles et devenue, sur scène, un manifeste contemporain.

Le Waacking, de la piste de danse à la scène internationale

Danse flamboyante née dans les clubs gay de Los Angeles au début des années 70, le Waacking se reconnaît à ses mouvements de bras rapides, amples et ultra-expressifs. Glamour. Théâtral. Libérateur.

Mais au-delà du style, c’est un acte. Une manière de résister. D’exister.

Depuis plus de dix ans, Josépha Madoki, alias Princess Madoki, fait rayonner cette culture en France et à l’international. Son objectif est clair : démocratiser le Waacking, former une nouvelle génération d’artistes et inscrire durablement cette esthétique dans le paysage chorégraphique contemporain.

Avec la Compagnie Madoki, elle sort le Waacking des clubs pour l’installer sur scène. Et le résultat est saisissant.

HAUTE COUTURE, quand la mode devient manifeste

Présenté du 28 au 31 octobre 2026 à 19h au 13e Art, HAUTE COUTURE est une création 2025 d’une durée d’une heure.

Ici, la scène se transforme en podium. Mais pas question de simple défilé. Josépha Madoki détourne les codes de la mode pour en faire un terrain d’émancipation.

Les corps deviennent politiques. Les silhouettes racontent des identités plurielles. Chaque tableau chorégraphique interroge la norme, le regard, la représentation.

L’esthétique est élégante. L’écriture est exigeante. Pourtant, l’œuvre reste accessible. Un équilibre rare, qui fédère un public large autour d’une proposition résolument actuelle.

D.I.S.C.O., l’énergie brute des cultures club

Du 4 au 7 novembre 2026 à 19h, toujours au 13e Art, place à D.I.S.C.O., création 2022, pour une heure d’immersion totale.

Inspiré par la fièvre du disco et les cultures nocturnes, le spectacle célèbre la piste de danse comme espace de transformation et d’affirmation de soi.

La musique pulse. Les costumes brillent. Le mouvement claque.

À travers des séquences immersives, D.I.S.C.O. convoque l’imaginaire des clubs comme lieux d’émancipation collective. C’est festif. Intense. Et profondément contemporain.

Josépha Madoki, figure incontournable du Waacking

Première chorégraphe Waacking à l’Opéra de Paris. Invitée à signer un tableau pour la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Collaboratrice de Sidi Larbi Cherkaoui et Thomas Jolly. Fondatrice du All World Waacking Festival.

Le parcours de Josépha Madoki impressionne.

Mais au-delà des grandes scènes, elle reste fidèle à une mission : transmettre. Former. Fédérer.

Son travail construit, année après année, une place essentielle pour le Waacking en France et en Europe.

Infos pratiques

Lieu : 13e Art, Place d’Italie, Paris 13e

HAUTE COUTURE : du 28 au 31 octobre 2026 à 19h

Durée : 1h

Création 2025

D.I.S.C.O. : du 4 au 7 novembre 2026 à 19h

Durée : 1h

Création 2022

Réserver

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir HAUTE COUTURE et D.I.S.C.O. ? Oui, clairement. Le Waacking prend ici une ampleur scénique rare. C’est esthétique, engagé et spectaculaire. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour les amateurs de danse contemporaine, les passionnés de culture club, les curieux de nouvelles écritures scéniques. Accessible, même sans connaître le Waacking. ⏳ Durée / rythme

1h. Rythme soutenu. Pas de temps mort. Une immersion intense du début à la fin. ⭐ Points forts

Énergie communicative. Esthétique forte. Engagement sincère. Univers visuel marquant. Points faibles

Une écriture parfois exigeante pour ceux qui préfèrent une narration plus classique. 🎯 Verdict clair

Deux spectacles complémentaires. L’un plus mode-manifeste, l’autre plus club-électrique. Dans les deux cas, le Waacking rayonne. À voir.

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