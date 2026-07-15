Oldman – Tome 2 – Éditions Glénat Manga

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Traqués sans relâche par les sbires de la Reine, Oldman et ses compagnons n’ont plus une seconde à perdre. Alors que leur fuite semble vouée à l’échec, Wilson improvise un plan aussi audacieux que risqué. Mais la haine qui consume Rebecca envers Hammer finit par prendre le dessus et la pousse à provoquer un affrontement qu’elle attend depuis bien trop longtemps …

Disponible depuis le 1er juillet 2026 aux Éditions Glénat Manga, ce second et dernier tome d’Oldman conclut un diptyque de science-fiction où se mêlent vengeance, rédemption, avidité et paradoxes temporels. Une édition particulièrement soignée, enrichie d’un postface de Chang Sheng, de son storyboard original ainsi que d’une magnifique histoire bonus en couleurs, L’Avion de papier !!

Le décor

Blessé durant leur évasion, Oldman peine à poursuivre sa fuite tandis que Neleh tente désespérément de stopper son hémorragie. Derrière eux, les gardes de la couronne se rapprochent inexorablement. Pour gagner un peu de temps, le groupe décide de se séparer et Rebecca se porte volontaire pour attirer leurs poursuivants loin de ses compagnons. Malheureusement, son plan tourne court lorsqu’elle retombe nez à nez avec eux au détour d’une ruelle. Si les premiers soldats sont rapidement neutralisés, il est déjà trop tard : toute la garde est désormais lancée à leurs trousses !!

C’est alors que Wilson surgit à bord d’une calèche lancée à toute vitesse. Son sauvetage improvisé fonctionne… jusqu’au moment où une gigantesque machine de guerre leur barre brutalement la route. De ses immenses portes métalliques émergent des dizaines d’archers en armure !

Rebecca reprend les rênes et tente une ultime manœuvre en apercevant un étroit passage entre les habitations et l’imposant engin. Une course-poursuite effrénée s’engage alors dans les rues de la ville, avant de déboucher sur un pont piégé par Wilson… où rien ne se déroulera comme prévu !!!

Le point sur le manga

Quelle conclusion pour ce second et dernier tome publié aux Éditions Glénat Manga (grand format) !!!! Chang Sheng orchestre une fuite haletante avant de faire retomber la tension au rythme des révélations, des souvenirs et des derniers morceaux du puzzle qui donne toute la profondeur à cette aventure ! Sa narration reste fluide avec ce léger ton humoristique !

Et, comme souvent chez lui, la science-fiction ne sert pas une démonstration technique. Les « boucles du destin » sont avant tout là pour narrer la profondeur de ses personnages. Derrière les affrontements et les mises au point, se cache une réflexion sur la vengeance, le pardon et la difficulté de se libérer des traumatismes du passé ! Il utilise le temps comme un langage pour interroger les choix des protagonistes, les regrets qu’ils portent et la possibilité, malgré tout, de trouver une forme de rédemption.

Visuellement, l’auteur confirme tout son talent ! Son trait élégant sublime aussi bien les scènes d’action que les instants plus intimistes restent spectaculaire, donnant au récit une ampleur cinématographique !

Et puis vient ce postface où le mangaka livre la naissance d’Oldman. Imaginé dès 2012 à partir de la légende populaire du Zheshou, il revient également sur son inspiration du perso. principal et sa ressemblance avec Sean Connery. Découvrir les coulisses de cette création, son storyboard original et la superbe histoire bonus en couleurs prolonge la lecture et permet de mesurer toute la sincérité de sa démarche artistique !!

Pour accéder à la review du premier tome, cliquez >>ICI<<

Conclusion

Avec Oldman, Chang Sheng ne signe pas seulement un excellent récit de science-fiction. Il livre une œuvre profonde où le temps, la mémoire et les émotions s’entremêlent pour raconter la rédemption de personnages longtemps prisonniers de leur passé…

Ce diptyque confirme, une fois encore, l’immense talent du mangaka pour mêler réflexion, aventure et émotion avec une sincérité désarmante. Une édition particulièrement généreuse, chez Glénat Manga, qui séduira autant par son histoire que par les précieux bonus qui l’accompagnent.

PS : Pour moi, Oldman s’impose comme l’une de ses œuvres les plus abouties qui parle de l’humain à travers les lois du temps !