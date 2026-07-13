Mon père, il est super ! – Ed. Glénat jeunesse

Mon père, il est super ! est le premier album jeunesse, d’une série à venir, Quelle famille !, des éditions Glénat jeunesse. Un récit de Maureen Dor et Fabien Öckto Lambert, paru fin mai 2026, qui offre à découvrir le papa de Tom. Un père pas toujours parfait, mais un papa attentif et plein d’amour.

Le père de Tom est vraiment formidable. En regardant les photos de son enfance, une ressemblance frappante apparaît au père. Tom s’imagine, un jour, avec de longues jambes, un grand nez, un large dos et même quelques poils dans les oreilles ! Chaque matin offre un spectacle amusant : cheveux ébouriffés, yeux encore endormis et visage fatigué disparaissent après un passage dans la salle de bains. Une véritable transformation s’opère grâce à la douche, au coiffage et à un geste mystérieux que Tom observe avec curiosité. Quelques gouttes de parfum tapotées sur les joues semblent suffire à réveiller toute l’énergie de la journée. Malgré toutes ces qualités, une règle reste incontournable : éviter toute conversation avant la première tasse de café. Sans cette précieuse boisson, les mots se font rares et les grognements remplacent les réponses, pour le plus grand amusement de Tom.

Le livre jeunesse dresse le portrait d’un papa à travers le regard malicieux et attendrissant de son enfant. Les petits moments du quotidien deviennent de véritables aventures. Chaque habitude, chaque grimace et chaque manie se transforment en source de rire et de tendresse. Le récit joue avec beaucoup de finesse sur le décalage entre la vision enfantine et la réalité. Il offre ainsi des situations aussi amusantes qu’authentiques. Derrière les défauts, les maladresses et les petites bêtises se dévoile un père toujours présent, attentionné et profondément aimant. Le texte, simple et plein de fraîcheur, s’accompagne d’illustrations aux traits fins, dynamiques et très expressifs, qui donnent beaucoup de vie aux personnages. Cette histoire célèbre avec douceur la complicité entre un parent et son enfant, rappelant qu’un héros du quotidien n’a nul besoin d’être parfait pour être extraordinaire aux yeux de ceux qui l’aiment.

Mon père, il est super ! est un album jeunesse, des éditions Glénat jeunesse, qui débute une nouvelle autour de drôles de portraits de famille. Un livre plein de tendresse et d’humour, dans lequel Tom vient décrire son père au quotidien.

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