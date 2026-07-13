Le Royaume d’Après – L’éther

L’éther est le troisième et dernier tome de la saga Le Royaume d’Après, des éditions Le Lombard, paru en mai 2026. Une bande dessinée de Marc Dubuisson et Margaux Saltel, qui offre un final rythmé à cette aventure fantastique palpitante. Une quête familiale touchante et haletante entre courage, entraide, l’humour et émotions.

Morrigan se retrouve face à Eliagorh, dans le mystérieux Dôme. Il lui rappelle sa toute-puissance. Il pense que les personnes qui l’appellent Trompe-la-Mort se voilent la face. Eliagorh rabaisse Morrigan épuisée et à terre, et se réjouit de la situation. Il annonce qu’il est l’heure pour elle de payer sa dette. Son âme est perdue, mais il semble rester en elle une force étonnante. Un feu puissant attisé par de la colère et des regrets… Puis, il quitte Morrgian en la laissant avec un terrible sentiment. Dans le Royaume de l’Après, les gardes d’Eliagorh surveillent le Grand Monument. Ils savent que des intrus se cachent… Juste à côté, Lenny et Hothampton se disputent, attirant ainsi l’attention. Un garde vient vers eux pour mettre fin à la chamaillerie. Hothampton explique que le jeune garçon a profité de sa crédulité pour le dépouiller de son laissez-passer. Lenny se défend…

Ce troisième tome conclut avec émotion une aventure fantastique où courage, solidarité et espoir accompagnent chaque étape de la quête de Christopher. La recherche de Mary, les révélations autour de Morrigan et les nombreux rebondissements donnent un rythme soutenu à ce dernier volet, où anciens adversaires et nouveaux alliés trouvent pleinement leur place. L’univers imaginaire continue d’aborder le deuil avec beaucoup de délicatesse, sans jamais perdre son souffle d’aventure ni son humour. Les personnages évoluent avec justesse, portés par des choix difficiles et des liens familiaux particulièrement touchants. Le dessin rond et expressif, associé à des couleurs lumineuses, donne vie à un monde riche en magie et en émotions, tout en restant très accessible aux jeunes lecteurs. La bande dessinée, tendre et pleine de sens, délivre un message réconfortant sur l’acceptation, l’amour et la capacité à avancer malgré l’absence, laissant une impression durable après la dernière page.

L’éther est le troisième et dernier tome de la trilogie Le Royaume d’Après, des éditions Le Lombard. Un album qui présente la conclusion de cette quête familiale, entre émotions, humour, entraide et deuil. Une aventure fantastique, rythmée qui délivre un doux message, avec la solidarité face au danger, entre autres.

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