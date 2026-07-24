Trop classe ! – Ed. Glénat jeunesse

Trop classe ! est un album jeunesse de Sandra Le Guen et Popy Matigot, paru aux éditions Glénat jeunesse, en juin 2026. Un livre plein de surprises, qui propose de suivre des animaux sur le chemin de l’école, qui vient célébrer la rentrée des classes et la photo de classe.

C’est le grand jour ! Dans la rue, Ours sonne le rassemblement avec son tambour. Il est temps d’appeler tout le monde ! Derrière Ours commence à se former une nuée de papillons aux ailes colorées. Ils entraînent avec eux des amis zélés, dans un tourbillon de légèreté. Derrière les papillons, coccinelles et oiseaux, deux hippopotames se mettent à danser. Les rois du hip-hop suivent le cortège, avec leur drôle de malle. Eléphante avance sur son vélo, elle tire, dans la carriole, ses copines, Elise et Louise. La girafe et la tortue rigolent, alors qu’Eléphante semble suer à la tirer… Il faudrait que les deux copines se tiennent un peu mieux dans la carriole, car il pourrait leur arriver des bricoles ! La file s’allonge encore, avec Orang-outan qui se brosse les dents, sur sa trottinette. Le singe orange a troqué son pyjama rayé pour une salopette colorée.

L’album jeunesse pétillant célèbre avec humour les joies de l’école à travers une joyeuse farandole d’animaux. Ils semblent tous plus attachants les uns que les autres. Au fil des pages, de nouveaux compagnons rejoignent le cortège, élégamment apprêtés et bien décidés à ne pas manquer un mystérieux rendez-vous. Le texte, rythmé par des rimes pleines de musicalité, se prête parfaitement à une lecture à voix haute et entraîne les jeunes lecteurs dans une aventure amusante. Les illustrations colorées regorgent de détails et invitent à reconnaître, nommer et observer une multitude d’animaux, donnant aussi au livre des allures d’imagier. La surprise finale apporte une touche tendre et festive en mettant à l’honneur la traditionnelle photo de classe. Le format original, pensé comme un véritable souvenir scolaire, renforce encore le charme de cet ouvrage. Il reste idéal pour accompagner la rentrée ou célébrer la fin de l’année avec bonne humeur.

Trop classe ! est un album jeunesse surprenant, des éditions Glénat jeunesse. Un livre qui invite à suivre une farandole d’animaux rigolos, qui suivent tous Ours et son tambour. L’histoire en rimes célèbre l’école, entre la fin de l’année scolaire, la rentrée scolaire et le souvenir que laisse la photo de classe.

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