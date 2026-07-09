Singin’ in the Rain au Théâtre du Lido : la mythique comédie musicale sur les Champs-Élysées

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Singin’ in the Rain revient en France dans une toute nouvelle production spectaculaire au Théâtre du Lido, sur les Champs-Élysées, à partir du jeudi 17 septembre 2026. Entre claquettes, chansons cultes, décors grandioses et 240 costumes étincelants, cette adaptation du chef-d’œuvre hollywoodien promet un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de comédies musicales.

Une légende du cinéma prend vie sur scène

Impossible d’évoquer les grandes comédies musicales sans penser à Singin’ in the Rain. Le film culte de Stanley Donen et Gene Kelly, sorti en 1952, fait partie des œuvres les plus emblématiques de l’histoire du cinéma américain. Son célèbre numéro sous la pluie reste gravé dans toutes les mémoires.

À partir du jeudi 17 septembre 2026, le public pourra retrouver cette histoire mythique au Théâtre du Lido, dans une toute nouvelle production imaginée par Jean-Luc Choplin et mise en scène par Robert Carsen.

Cette adaptation replonge les spectateurs dans le Hollywood des années 1920, à une époque où le cinéma muet laisse progressivement place au cinéma parlant. Entre romance, humour, chansons cultes et danse, le spectacle célèbre toute la magie de l’âge d’or hollywoodien.

Une production spectaculaire portée par une équipe de prestige

Le Théâtre du Lido promet un véritable show à l’américaine.

Au programme : un grand orchestre en direct, une troupe de chanteurs, danseurs et comédiens, pas moins de 240 costumes scintillants, des décors ambitieux et des chorégraphies de claquettes particulièrement impressionnantes.

Aux commandes de cette nouvelle version, Robert Carsen s’entoure de collaborateurs de renom :

Mise en scène, co-scénographie et co-création lumières : Robert Carsen

Co-scénographie et costumes : Luis F. Carvalho

Chorégraphie : Rebecca Howell

Lumières : Giuseppe Di Iorio

Création vidéo : Finn Ross

Création sonore : Unisson Design

Autant dire que tous les ingrédients sont réunis pour faire revivre l’une des plus grandes comédies musicales de tous les temps.

Une pluie de bonne humeur pour la rentrée 2026

Avec ses chansons intemporelles, son énergie communicative et son célèbre refrain I’m Singin’ in the Rain, cette nouvelle production s’annonce comme l’un des grands rendez-vous culturels de la rentrée parisienne.

Un spectacle familial, généreux et résolument optimiste qui devrait séduire aussi bien les passionnés de Broadway que les spectateurs découvrant cette œuvre pour la première fois.

Infos pratiques

Spectacle dès le jeudi 17 septembre 2026

Théâtre du Lido, Champs-Élysées, Paris

Tarifs : à partir de 35 €

Réserver

🎭 Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Singin’ in the Rain ? ✨ Est-ce que ça vaut le coup ?

Oui, sans hésiter. Cette nouvelle production s’annonce comme l’un des grands spectacles musicaux de la rentrée parisienne. Les chansons mythiques, les claquettes, les costumes et l’univers du Hollywood des années 1920 promettent un véritable moment de bonheur. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Pour toute la famille, les amateurs de comédies musicales, les passionnés de cinéma classique, mais aussi les curieux qui souhaitent découvrir un spectacle spectaculaire et accessible. ⏳ Durée / rythme

Un spectacle rythmé, entraînant et généreux. Les tableaux s’enchaînent avec beaucoup d’énergie entre humour, romance et grandes scènes musicales. ⭐ Points forts / faibles Les points forts ✔ Les chansons cultes

✔ Les impressionnantes chorégraphies de claquettes

✔ Une mise en scène ambitieuse

✔ 240 costumes spectaculaires

✔ Un grand orchestre en direct À savoir ➜ Les amateurs de spectacles intimistes préféreront sans doute une mise en scène plus épurée. 🎯 Verdict clair Un incontournable de la rentrée culturelle 2026. Si vous aimez Broadway, les grandes comédies musicales et les spectacles qui donnent le sourire, Singin’ in the Rain coche toutes les cases. Une soirée festive qui devrait faire l’unanimité.

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