Pourquoi Pourquoi : le spectacle jeunesse qui transforme les questions des enfants en grand moment de rire au Théâtre Michel à Paris

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Pourquoi Pourquoi, spectacle pour enfants à Paris, débarque au Théâtre Michel avec un show interactif adapté du podcast Petit Vulgaire aux 5 millions d’écoutes. Un rendez-vous drôle et intelligent où les enfants choisissent les thèmes et apprennent en s’amusant.

Les enfants posent mille questions par jour. Pourquoi le volcan explose ? Pourquoi les dinosaures ont disparu ? Pourquoi on a des caries ? Et parfois… les parents sèchent !

Avec Pourquoi Pourquoi, adapté du célèbre podcast Petit Vulgaire qui cumule désormais 5 millions d’écoutes, Marine Baousson transforme cette curiosité débordante en un spectacle vivant, drôle et participatif.

Au programme : de la science, de l’histoire, des anecdotes étonnantes… mais surtout beaucoup de rires. Un spectacle pensé pour les enfants, mais qui réussit aussi à embarquer les adultes.

Pourquoi Pourquoi au Théâtre Michel : un spectacle interactif où les enfants prennent les commandes

Dans ce spectacle de vulgarisation pas comme les autres, les jeunes spectateurs ne restent pas simplement assis dans leur fauteuil. Ils participent et choisissent les sujets abordés.

Alors, on parle plutôt :

des volcans ou des dinosaures ?

de la grotte de Lascaux ou de la Tour Eiffel ?

des caries ou de la grande question “comment on fait les bébés” ?

Chaque représentation devient donc une aventure différente. Marine Baousson joue avec la curiosité naturelle des enfants et leur donne envie d’apprendre sans jamais avoir l’impression d’être à l’école.

Un concept malin qui mélange humour, transmission et interaction.

Un spectacle jeunesse drôle et intelligent signé Marine Baousson

Derrière Pourquoi Pourquoi, on retrouve Marine Baousson, créatrice du spectacle, autrice avec Lucie Le Moine et accompagnée à la mise en scène par Nicolas Vital.

L’objectif est simple : expliquer des choses compliquées avec des mots accessibles, beaucoup d’énergie et une bonne dose d’humour.

Après le succès du podcast Petit Vulgaire, ce passage sur scène était presque évident. Le public retrouve l’esprit du programme audio : apprendre des choses étonnantes tout en passant un vrai moment de divertissement en famille.

Infos pratiques

Spectacle à partir du 10 octobre 2026

Théâtre Michel – 38 Rue des Mathurins, 75008 Paris



Âge conseillé : dès 6 ans

Durée : 1h10

Tarifs : à partir de 16 euros

Réserver

✨ Est-ce que ça vaut le coup d’aller voir Pourquoi Pourquoi ?

Oui, surtout si vos enfants adorent poser des questions et découvrir le monde. Le spectacle réussit un joli pari : apprendre sans donner l’impression d’apprendre. On rit, on participe et on ressort avec plein de nouvelles connaissances. 👨‍👩‍👧‍👦 Pour qui c’est ?

Le spectacle s’adresse aux enfants dès 6 ans, mais les parents y trouvent aussi leur compte. C’est une sortie familiale idéale pour partager un moment complice autour de la curiosité et de l’humour. ⏳ Durée / rythme

Avec 1h10 de spectacle, le format est parfaitement adapté au jeune public. Le rythme est dynamique grâce aux interactions et aux choix proposés par les enfants. ⭐ Points forts / faibles Points forts :

⭐ Un concept original et participatif

⭐ Une vraie qualité de vulgarisation

⭐ Beaucoup d’humour et d’énergie

⭐ Un spectacle qui plaît aux enfants comme aux parents Petits points faibles :

⭐ Les enfants très jeunes peuvent parfois perdre quelques références

⭐ Les adultes venus chercher un spectacle uniquement humoristique pourraient être surpris par le côté pédagogique 🎯 Verdict clair

Pourquoi Pourquoi est une excellente idée de sortie en famille. C’est drôle, intelligent et accessible. Un spectacle qui donne envie aux enfants de continuer à poser des questions… et c’est probablement sa plus belle réussite.

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