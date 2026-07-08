Chroniques diplomatiques – Chine, 1955 – Ed. Le Lombard

La série Chroniques diplomatiques se poursuit avec ce troisième tome, Chine, 1955, paru aux éditions Le Lombard, fin mai 2026. Une bande dessinée de Tristan Roulot et Christophe Simon qui lève le voile sur un pan méconnu de l’histoire de la diplomatie française et internationale. Un récit intéressant, un roman d’espionnage qui présente la Chine au tournant de sa destinée…

En février 1955, la mer de Chine est le théâtre de l’évacuation des îles Tachen, menée sous la protection de la septième flotte américaine. Menacées par les forces maoïstes, des milliers de familles rejoignent Formose, où le gouvernement de Tchang Kaï-Chek s’est réfugié. Pendant ce temps, les soldats nationalistes se préparent à défendre l’île stratégique de Quemoy, considérée comme essentielle pour protéger Formose face à une offensive imminente. À Paris, deux hommes se retrouvent discrètement dans un cinéma pour échanger des informations confidentielles. Cargo ne peut présenter des images qu’il juge plus percutantes sur grand écran et évoque la possibilité d’une intervention nucléaire américaine contre la Chine. Son interlocuteur estime toutefois que les États-Unis ne peuvent abandonner Formose, dont la position est déterminante pour le contrôle de l’accès au Pacifique. Les tensions internationales atteignent alors un niveau particulièrement préoccupant, dans un contexte marqué par les rivalités de la guerre froide.

L’album plonge au cœur d’une période charnière de la guerre froide, où tensions internationales, espionnage et négociations s’entremêlent avec habileté. L’intrigue suit des diplomates confrontés à des choix délicats, tandis que la France cherche sa place entre les intérêts occidentaux et la montée en puissance de la Chine populaire. Le récit allie rigueur historique et suspense, en donnant une dimension humaine aux événements grâce à des personnages crédibles et attachants. Les enjeux politiques se dévoilent avec clarté sans alourdir la lecture, tandis que plusieurs révélations personnelles enrichissent la narration. Le dessin se veut réaliste et restitue avec précision l’atmosphère austère du Pékin des années 1950, où chaque décor renforce le sentiment de surveillance permanente. Un solide dossier documentaire complète l’ensemble et éclaire le contexte historique. La bande dessinée reste captivante et séduira les amateurs d’Histoire, de géopolitique et de thrillers intelligemment construits.

Chroniques diplomatiques – Chine 1955 est le troisième tome de la série historique des éditions Le Lombard. Un album qui revient sur la guerre froide, entre espionnage, négociations et montée de la Chine. Entre histoire et suspense, le récit enrichissant et intéressant offre une aventure plaisante à lire.

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